Свежий выпуск
​Мы дарим надежду!
Вадим МАКАРОВ

На средства компании в области построены детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструированы и капитально отремонтированы дома культуры и оздоровительные центры. В 2013–2014 годах это акционерное общество выделило на программу спонсорства более миллиарда тенге.

В рамках социального партнерства с местными исполнительными органами АО «Эмбамунайгаз» приобрело путевки в летний детский оздоровительный лагерь для детей-сирот из областной школы-интерната № 1 им. Казыбаева. На регулярной основе выделяются средства на поддержку малоимущих и инвалидов, для оплаты неотложных операций больным детям. На постоянной основе компания помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Только в текущем году на проведение праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы компания выделила более 1,6 млн тенге.

АО «Эмбамунайгаз» активно участвует в программах социального партнерства и развития регионов. На ежегодной основе компания оказывает спонсорскую помощь в проведении международных и республиканских форумов, конференций, нефтегазовых выставок, других значимых мероприятий, направленных на укрепление авторитета нашей страны на международной арене. В 2015 году оказана благотворительная помощь на проведение геологической конференции «АтырауГео-2015» в сумме 5 млн 500 тыс. тенге.

В мае 2015 года, когда дома сотен атыраусцев затопило в результате ливней, сотрудники «Эмбамунайгаз» продемонстрировали способность сопереживать и умение сплоченно действовать в достижении благих целей. К ликвидации последствий стихии вместе с государственными органами и коммунальными службами оперативно подключились сотрудники Совета молодежи ЭМГ. Из личных средств, собранных работниками аппарата управления, были оплачены услуги спецтехники для осушения затопленных дворов, а сотрудники ЭМГ принимали непосредственное участие в спасении имущества пострадавших людей.

– Когда прозвучал призыв помочь пострадавшим от майских ливневых дождей, мы, конечно, присоединились, но при формировании бюджета такие ситуации предусмотреть невозможно, поэтому сотрудники «Эмбамунайгаз» вышли за рамки традиционной корпоративной благотворительности, и каждый член коллектива лично пожертвовал в фонд помощи свою однодневную зарплату, – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Эмбамунайгаз» Рысты Тасмагамбетова.

Однодневная зарплата 5,5-тысячного коллектива «Эмбамунайгаз» составила более 18 млн тенге. Эти средства позволили отремонтировать, а в отдельных случаях даже построить дома для пострадавших. Так, для одинокого пенсионера Калыма Курманова был возведен новый дом вместо непригодного для проживания, достроены незавершенные дома Жумагуль Копбергеновой (многодетная семья, в которой двое детей – инвалиды второй группы) и семьи Рената Сапарова (инвалид первой группы) и капитально отремонтированы дома Лидии Оттенбахер (ребенок прооперирован с циррозом печени), Айгерим Сулейменовой (сын – инвалид второй группы).

Кроме того, была оказана социальная помощь Сандугаш Исакуловой, Наржан Айдашевой, Нургуль Давлетовой, Балжан Тулемисовой, Аймире Сапаровой, Садрадину Ахмедову, Рахиле Куанышевой, Ляззат Утепкалиевой, Болатбеку Каспаеву, Гаукар Жазиковой и другим. За каждой фамилией, за каждым случаем – трагедия, когда финансовая поддержка не просто помощь, а в прямом смысле слова спасение жизни.

Маленькой Жанель, которой в полгода поставили страшный диагноз – рак, требовалась срочная трансплантация от живого донора, которым стал ее отец Наурызбек Джумагалиев. Весь Казахстан собирал деньги для девочки. Недостающие 4,2 млн тенге добавила ЭМГ. Операция прошла успешно.

– Вы помогли спасти жизнь нашей дочери, подарили нам надежду. Огромное спасибо! – говорит папа Жанель.

Диасу Улжабаеву спасли жизнь 4 млн 800 тыс. тенге, выделенные ЭМГ. Как рассказала его мама Гульшара Бегалиева, когда в 2014 году ему поставили диагноз «лейкоз», спасти его могла только пересадка костного мозга. «В «Эмбамунайгаз» оперативно отозвались на просьбу, выделили деньги. Операция в Турции прошла успешно, донором выступил младший брат мальчика.

– Сейчас сын чувствует себя хорошо, идет на поправку, а ведь он уже потерял надежду на выздоровление, – говорит мама Диаса.

Поблагодарить компанию за добрые дела пришел и Ерлан Кумискалиев, руководитель ОО «Атырау. Маленькая страна», специализирующегося на реабилитации детей-инвалидов, страдающих аутизмом и различными нарушениями опорно-двигательной системы.

– Вы помогли нам в самом начале, когда у нас ничего не было. Вы первыми протянули руку помощи нашим особенным деткам, – сказал он. На поддержку этой организации «Эмбамунайгаз» выделил 8,3 миллиона тенге. На эти средства организация смогла обучить персонал успешно применяемым сейчас методикам лечения детей с ДЦП и нарушениями развития, необходимый инвентарь, ходунки для ограниченных в передвижении детей, инвалидные коляски. Недавно Ерлан Кумискалиев стал обладателем премии «Алтын журек».

– В «Алтын журек» есть частичка ваших сердец, вашего тепла. Передаю вам огромное спасибо от лица наших мам и детей, которые благодаря вашей поддержке обрели надежду, – сказал он.

Рысты Тасмагамбетова заверила присутствующих, что компания «Эмбамунайгаз» не прервет традиции помогать тем, кто нуждается в поддержке:

– Огромное удовольствие доставляет видеть плоды, которые приносят наши усилия. Какая бы тяжелая финансовая ситуация не ждала нас впереди, мы всегда будем стараться помогать людям!

Популярное

Все
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Свежий выпуск
«Казпочта» – универсальный агент финансовых, брокерских, ци…
Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]