​Мы дарим надежду!

На средства компании в области построены детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, реконструированы и капитально отремонтированы дома культуры и оздоровительные центры. В 2013–2014 годах это акционерное общество выделило на программу спонсорства более миллиарда тенге.

В рамках социального партнерства с местными исполнительными органами АО «Эмбамунайгаз» приобрело путевки в летний детский оздоровительный лагерь для детей-сирот из областной школы-интерната № 1 им. Казыбаева. На регулярной основе выделяются средства на поддержку малоимущих и инвалидов, для оплаты неотложных операций больным детям. На постоянной основе компания помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Только в текущем году на проведение праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы компания выделила более 1,6 млн тенге.

АО «Эмбамунайгаз» активно участвует в программах социального партнерства и развития регионов. На ежегодной основе компания оказывает спонсорскую помощь в проведении международных и республиканских форумов, конференций, нефтегазовых выставок, других значимых мероприятий, направленных на укрепление авторитета нашей страны на международной арене. В 2015 году оказана благотворительная помощь на проведение геологической конференции «АтырауГео-2015» в сумме 5 млн 500 тыс. тенге.

В мае 2015 года, когда дома сотен атыраусцев затопило в результате ливней, сотрудники «Эмбамунайгаз» продемонстрировали способность сопереживать и умение сплоченно действовать в достижении благих целей. К ликвидации последствий стихии вместе с государственными органами и коммунальными службами оперативно подключились сотрудники Совета молодежи ЭМГ. Из личных средств, собранных работниками аппарата управления, были оплачены услуги спецтехники для осушения затопленных дворов, а сотрудники ЭМГ принимали непосредственное участие в спасении имущества пострадавших людей.

– Когда прозвучал призыв помочь пострадавшим от майских ливневых дождей, мы, конечно, присоединились, но при формировании бюджета такие ситуации предусмотреть невозможно, поэтому сотрудники «Эмбамунайгаз» вышли за рамки традиционной корпоративной благотворительности, и каждый член коллектива лично пожертвовал в фонд помощи свою однодневную зарплату, – рассказала заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Эмбамунайгаз» Рысты Тасмагамбетова.

Однодневная зарплата 5,5-тысячного коллектива «Эмбамунайгаз» составила более 18 млн тенге. Эти средства позволили отремонтировать, а в отдельных случаях даже построить дома для пострадавших. Так, для одинокого пенсионера Калыма Курманова был возведен новый дом вместо непригодного для проживания, достроены незавершенные дома Жумагуль Копбергеновой (многодетная семья, в которой двое детей – инвалиды второй группы) и семьи Рената Сапарова (инвалид первой группы) и капитально отремонтированы дома Лидии Оттенбахер (ребенок прооперирован с циррозом печени), Айгерим Сулейменовой (сын – инвалид второй группы).

Кроме того, была оказана социальная помощь Сандугаш Исакуловой, Наржан Айдашевой, Нургуль Давлетовой, Балжан Тулемисовой, Аймире Сапаровой, Садрадину Ахмедову, Рахиле Куанышевой, Ляззат Утепкалиевой, Болатбеку Каспаеву, Гаукар Жазиковой и другим. За каждой фамилией, за каждым случаем – трагедия, когда финансовая поддержка не просто помощь, а в прямом смысле слова спасение жизни.

Маленькой Жанель, которой в полгода поставили страшный диагноз – рак, требовалась срочная трансплантация от живого донора, которым стал ее отец Наурызбек Джумагалиев. Весь Казахстан собирал деньги для девочки. Недостающие 4,2 млн тенге добавила ЭМГ. Операция прошла успешно.

– Вы помогли спасти жизнь нашей дочери, подарили нам надежду. Огромное спасибо! – говорит папа Жанель.

Диасу Улжабаеву спасли жизнь 4 млн 800 тыс. тенге, выделенные ЭМГ. Как рассказала его мама Гульшара Бегалиева, когда в 2014 году ему поставили диагноз «лейкоз», спасти его могла только пересадка костного мозга. «В «Эмбамунайгаз» оперативно отозвались на просьбу, выделили деньги. Операция в Турции прошла успешно, донором выступил младший брат мальчика.

– Сейчас сын чувствует себя хорошо, идет на поправку, а ведь он уже потерял надежду на выздоровление, – говорит мама Диаса.

Поблагодарить компанию за добрые дела пришел и Ерлан Кумискалиев, руководитель ОО «Атырау. Маленькая страна», специализирующегося на реабилитации детей-инвалидов, страдающих аутизмом и различными нарушениями опорно-двигательной системы.

– Вы помогли нам в самом начале, когда у нас ничего не было. Вы первыми протянули руку помощи нашим особенным деткам, – сказал он. На поддержку этой организации «Эмбамунайгаз» выделил 8,3 миллиона тенге. На эти средства организация смогла обучить персонал успешно применяемым сейчас методикам лечения детей с ДЦП и нарушениями развития, необходимый инвентарь, ходунки для ограниченных в передвижении детей, инвалидные коляски. Недавно Ерлан Кумискалиев стал обладателем премии «Алтын журек».

– В «Алтын журек» есть частичка ваших сердец, вашего тепла. Передаю вам огромное спасибо от лица наших мам и детей, которые благодаря вашей поддержке обрели надежду, – сказал он.

Рысты Тасмагамбетова заверила присутствующих, что компания «Эмбамунайгаз» не прервет традиции помогать тем, кто нуждается в поддержке:

– Огромное удовольствие доставляет видеть плоды, которые приносят наши усилия. Какая бы тяжелая финансовая ситуация не ждала нас впереди, мы всегда будем стараться помогать людям!