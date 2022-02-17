"Мы должны найти истину, и это моя цель" – Токаев о важности тщательного расследования январских событий

Президент
Ораз Диасов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" прокомментировал вопрос о том, что некоторые российские эксперты после январских событий высказывали предположение, якобы «мятежники ставили своей целью захватить Президента Токаева или изгнать его из страны», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналист поинтересовалась, насколько это соответствует действительности.

«Вероятно, такое видение у российских спецслужб. Возможно, это правда, ведь они очень внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Как бы то ни было, заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть. Поэтому доля истины в высказываниях зарубежных экспертов есть», - ответил Токаев.

Он отметил, что необходимо тщательно изучить все и дать взвешенную оценку.

«Как говорится, «сабыр түбі – сары алтын» («терпение – золото»). В этом вопросе нельзя спешить, надо подойти взвешенно, обдуманно. Нельзя принимать решения на горячую голову. Мы непременно должны найти истину, и эту цель я ставлю перед собой», - резюмировал Глава государства.

