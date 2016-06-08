Мы должны почтить память тех, кто безвинно ушел из жизни – Башмаков

Общество
Ерзат Сергазин
Фото с сайта vlast.kz.
Заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, член совета АНК Анатолий Башмаков и депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Наринэ Микаелян высказали мнение о решении Президента назначить 9 июня в Казахстане Днем траура, передает Kazpravda.kz. 

"У каждого человека есть право на собственное мнение, пусть даже оно отличается от официального. Но есть святая святых, к которой человек не может быть в оппозиции. Это – оппозиция к собственной государственности, к суверенитету, к стране, в которой он жил, воспитывался. Есть единственный способ решать любые спорные вопросы – через конституционное право, юридические нормы, в рамках закона. Через мирный диалог. Нельзя поддаваться агрессивным проявлениям тех людей, у которых утрачено чувство уважения к стране, к своему народу, к своей родной земле", – считает Анатолий Башмаков.

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Член совета АНК уверен, что распоряжение Президента о национальном трауре – верный, логически выверенный шаг.
"Мы должны почтить память тех, кто безвинно ушел из жизни. К сожалению, даже в нашей мирной стране, где мы всегда были примером для всего цивилизованного мира, как островок спокойствия, сегодня встречаем такие вот факты. Я думаю, что вести надо себя сдержанно, спокойно. И пусть этот печальный факт послужит поводом для сплоченности нашего народа", – сказал заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева Анатолий Башмаков.

Депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Наринэ Микаелян отметила, что сегодня вся страна слышала обращение Президента к гражданам Казахстана о поводу теракта, произошедшего в Актобе.

"Главой государства 9 июня объявлено Днем национального траура. Это день памяти тех, кто погиб, защищая свою страну, нас с вами. В первую очередь сейчас необходимо оказывать помощь и поддержку семьям людей, которые погибли в тот день. Этот жестокий террористический акт затронул всех казахстанцев, потому что это трагические события. В противостоянии с вооруженными террористами погибли невинные люди. Они погибли не где-то на войне, а здесь, в нашем общем доме, в мирное время", – сказал Наринэ Микаелян.

Она считает, что все казахстанцы  должны сейчас объединиться и сделать все возможное, чтобы сохранить наши главные ценности: мир, согласие и стабильность.

"Уверена, что те люди, которые жили всегда в Казахстане, считают своей родиной эту стабильную, мирную республику, никогда бы не пришли к таким страшным, разрушительным идеям. Ими руководили люди, которые, возможно, были засланы сюда, представляли некие силы, которые ставили перед собой цель лишить Казахстан мира", – поделилась мнением Наринэ Микаелян. 

Напомним, Нурсултан Назарбаев объявил 9 июня в Казахстане Днем национального траура в связи с терактами в Актобе. 

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