Мы должны сплотиться и стремиться к стабилизации ситуации – АДЖК и предприниматели Карагандинской области
Ассоциация деловых женщин Республики Казахстан призывает общественность объединиться в трудный для страны период, сообщает Kazpravda.kz.
"В поддержку обращения Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана по ситуации, связанной с пандемией коронавируса, Ассоциация деловых женщин Казахстана призывает общественность сплотиться в трудный для страны период, поддержать друг друга и оказать максимальную помощь службам, обеспечивающим жизнедеятельность и здоровье людей.
В условиях чрезвычайной ситуации в стране сейчас важно сохранять спокойствие, заботиться о своих близких, находится в самоизоляции, минимизировать любые контакты в обществе, а также соблюдать правила санитарной безопасности и профилактики. Введение специального режима Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и меры, реализуемые правительством страны, являются единственным верным решением в ситуации распространения коронавируса. Поэтому мы, как общественность, должны сплотиться и стремиться к стабилизации ситуации.
Ассоциация деловых женщин Казахстана поддерживает инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию республиканского фонда по поддержке страны в этот непростой период. Сегодня по всем регионам Ассоциация деловых женщин Казахстана на волонтерской основе осуществляет помощь социально уязвимым категориям населения в виде поддержки в обеспечении продуктовыми пакетами, средствами первой необходимости на период чрезвычайной ситуации, а также оказывает иную финансовую и моральную помощь", - говорится в обращении АДЖК.
Также, обращение Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Назарбаева поддерживают и предприниматели Карагандинской области.
"В эти нелегкие для нашей страны, для всего мира дни Первый Президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился ко всем казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, направленные на борьбу с коронавирусом.
Представители промышленного сектора, предприниматели, работники сферы сельского хозяйства Карагандинской области, где начинал свою трудовую деятельность Елбасы, считают справедливыми слова Нурсултана Абишевича о том, что каждый гражданин должен внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Они поддерживают идею создания Фонда для сбора средств на борьбу с коронавирусом не на словах, а на деле. Только трудовые коллективы группы компаний ТОО "Казахмыс" перечислили 400 млн тенге в названный фонд. Также эту инициативу поддержали АО "Шубаркуль комир", крестьянское хозяйство "Шанс" Абайского района, ТОО "Шерубай су", ТОО "ПК им.Кирова" Бухар-жырауского района и многие другие.
Промышленники и предприниматели Карагандинской области уверены, что эта инициатива получит свое дальнейшее развитие, и вместе мы преодолеем любые трудности", - обратились к казахстанцам промышленники региона.