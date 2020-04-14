Мы должны учесть уроки пандемии и быть готовыми к новым вызовам – Токаев

Президент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в формате видеоконференции, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня в мире складывается непростая ситуация. Пандемия практически парализовала общественную и экономическую жизнь многих стран. Мы приветствуем достижение соглашения в рамках ОПЕК+ о скоординированном сокращении добычи и восстановлении баланса на рынке энергоресурсов. Высоко оцениваем усилия Российской Федерации в достижении успеха в рамках данного соглашения. Казахстан участвовал в переговорах в качестве наблюдателя и внес свой вклад, дав согласие на значительное сокращение производства", - сказал Президент.

Как он отметил, по прогнозам экспертов, мировой ВВП в 2020 году может снизиться более чем на 2%. При этом ВВП США и Еврозоны снизятся на 3,3% и 4,2% соответственно. Рост экономики Китая прогнозируется на уровне менее 2%, то есть падение составит около 4%.

"Очевидно, что без активных действий со стороны государства мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной. Поэтому многие страны приняли решительные меры по противодействию распространению коронавируса, поддержке экономик и граждан своих стран. Благодаря предпринятым мерам нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса, сохранить стабильность в обществе и деловую активность. Эта встреча - хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии наших стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер. Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с Совместным заявлением", - продолжил Касым-Жомарт Токаев. 

По его словам, указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизации экономик стран Совета.

"Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке. Важным направлением нашей совместной работы может стать формирование региональных производственно-технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик. Следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Союза", - указал Президент.

При этом постоянной задачей является стимулирование деловой активности, напомнил он.

"Наш совместный проект – Евразийский банк развития - должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в посткризисный период. События последних месяцев показали актуальность налаживания тесного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки. Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных подходов диагностики и лечения заболевания COVID-19, усиления научного сотрудничества между нашими странами. В связи с введением карантинного режима в наших странах мы стали свидетелями увеличения спроса на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества и надежности цифровой инфраструктуры", - сказал Токаев.

Внедрение передовой, качественной цифровизации в значительной степени определит эффективность всех направлений интеграционной работы: от цифровизации таможенных служб до совместных разработок по Fintech, подчеркнул он.

"Нет сомнений в том, что наши страны и наш Союз выстоят и преодолеют этот небывалый кризис. В то же время, мы должны учесть уроки пандемии, проанализировать наработанную за этот период практику и быть готовыми к новым вызовам", - заключил Глава государства.

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