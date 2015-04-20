Мы дружбою крепки Свежий выпуск 427 Нурлан НОГАЕВ, аким Западно-Казахстанской области

Многие столетия несет свои воды Урал, разделяя Европу и Азию. По обе стороны древней реки расположена Западно-Казахстанская область. Это уникальный край, имеющий богатейшую историю. Если читать его летопись, то увидим, что она вбирает в себя удивительные события и имена талантливых людей. Но, пожалуй, самое главное, что отличает Приуралье, – смешение различных этносов. Одни живут здесь веками, а других представителей занесло сюда волею судеб. И что примечательно: несмотря на все трудности неизменным оставалось только одно – доброе согласие. Разноязычные наши предки словно подсознательно чувствовали, что любые распри грозят их существованию, и в самые тяжелые времена протягивали друг другу руки. Это поистине бесценное качество не просто сохранено, а постоянно крепнет и развивается, являясь стержнем единства и благополучия всех, кто сейчас успешно строит новый Казахстан.

В традициях казахского народа было созывать на переломных рубежах развития общенациональные курултаи, чтобы обсудить важнейшие государственные дела. Одной из форм курултая стала Ассамблея народа Казахстана. Идея создания такого института, в котором был бы представлен весь многонациональный срез казахстанского общества, была впервые высказана Президентом в 1992 году на Форуме народов Казахстана, посвященном первой годовщине независимости. А 1 марта 1995 года был подписан Указ о создании нового общественного института – Ассамблеи народа Казахстана.

В Приуралье, как и в других регионах, идеи АНК попали на благодатную почву. В области открывались национально-культурные центры, которые стали надежной основой областной ассамблеи. За эти годы Ассамблея народа Казахстана Западно-Казахстанской области наработала богатейший практический опыт развития многовековых традиций народной дипломатии, укрепления межэтнических отношений, единения и сплоченности в решении важнейших задач в общественно-политической жизни страны. Сегодня областная АНК, вобравшая многонациональный опыт и развивающая единство на этой основе, настолько вошла в жизнь каждого из нас, что сейчас трудно представить наше общество без этого своеобразного прочного символа стабильности государства.

Сейчас в нашей области созданы все условия для развития и сохранения культуры, традиций, языков для всех проживающих здесь этносов. К их услугам – многие учреждения культуры, образования, спорта, а также бизнес-структуры, которые оказывают повсеместную поддержку этнокультурным объединениям.

На сегодня в областную ассамблею входит 48 этнокультурных объединений, из которых 16 этнообъединений работают в Уральске, а остальные функ­ционируют в районах области.

Традиционными праздниками стали корейский Сольналь, украинская Сорочинская ярмарка, еврейский Песах, татарский Сабантуй и другие. Мы, как одна сплоченная семья, на всех мероприятиях ассамблеи вместе обсуждаем, беседуем, спорим, радуемся и также вместе принимаем решения, направленные на консолидацию общества. То есть между нами всегда складывается деловой и конструктивный диалог.

Этот год, объявленный Годом Ассамблеи народа Казахстана, должен стать для всех нас годом осмысления пройденного пути и постановки новых стратегических задач, нацеленных на дальнейшее укрепление стабильности в обществе.

В рамках года АНК в Западно-Казахстанской области совместно с государственными органами, этнокультурными объединениями и общественными организациями запланирован и проводится ряд значимых мероприятий. Среди них – организация научно-практических конференций, выпуск книг и буклетов, проведение месячника заботы о ветеранах Великой Отечественной войны, разбивка парка ассамблеи в рамках программы «Жасыл Ел», культурно-массовые мероприятия, посвященные 70-летию Победы, 20-летию Конституции Республики Казахстан, 550-летию образования Казахского ханства, фестивали дружбы, Дни культуры и искусства этносов, проживающих в области, и многие другие. На целый год расписаны мероприятия этнокультурных объединений, полным ходом идет реализация «Дорожной карты мира и согласия», акции «20 добрых дел». Создано волонтерское движение по оказанию помощи разным категориям граждан. На заседаниях научно-экспертного совета, совета по связям с общественностью обсуждаем вопросы укрепления общественного согласия. Депутатская группа «Ынтымақ» при областном маслихате в своей деятельности решает вопросы дальнейшей демократизации политической системы, реализации задач, нацеленных на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия и толерантности.

В плане работы областной ассамб­леи на каждый год мы закладываем мероприятия, нацеленные на осознание общности судьбы каждого гражданина и его Родины – Республики Казахстан. Единство прав и обязанностей связывает воедино нашу судьбу и наше будущее. То есть развитие традиций, культуры, языка каждого этноса, проживающего в области, широко представлено в сфере как общественной, так и государственной жизни. Все вместе мы отмечаем праздники, проводим тематические встречи, вечера, форумы молодежи, общественного согласия, на которых обсуждаем большой круг вопросов укрепления мира и стабильности в обществе.

Одной из первых Западно-Казах­станская область создала учреждения, обеспечивающие деятельность ассамблеи: в июне 2014 года – коммунальное государственное учреждение «Қоғамдық келісім», завершается строительство Дома дружбы. По своему плану работает совет матерей при областной ассамблее, который стал одним из авторитетных органов в формировании семейных ценностей и разъяснении важности института семьи в молодежной среде. Формат работы совета старейшин – это всегда конструктивный диалог поколений, в котором мудрость старших и новаторство молодых вкупе дают оптимальные решения насущных проблем.

Молодежное крыло ассамблеи также вносит свой посильный вклад в организацию и проведение мероприятий в городе и области. Ежегодно растет число представителей этнокультурных объединений, выражающих желание изучать казахский язык. Молодежь различных ЭКО является активным участником конкурсов языков.

В вузах и средних учебных заведениях области работают клубы «Достық», основным направлением которых является пропаганда культуры и традиций, укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми представителями этносов, проживающих в области. Юноши и девушки воспитываются патриотами своей страны, уважительно относясь к представителям других этносов, знакомясь с их культурой и обычаями.

В районах и в городе 175 советов общественного согласия занимаются вопросами совершенствования взаимодействия между госорганами и общественными институтами, реализуют общественные инициативы, которые принимаются на форумах председателей советов общественного согласия. У каждой группы разная социальная и возрастная аудитория, но цель одна – укрепление духа солидарности и общей ответственности за судьбу страны, укрепление мира и согласия в обществе.

Системой общегражданских ценностей выступает идея «Мәңгілік Ел». Для многонационального Казахстана, где в мире и согласии живем как один народ, особую значимость приобретает дальнейшее укрепление казахстанской идентичности, которая должна основываться на принципе гражданства.

Вся дальнейшая деятельность областной ассамблеи будет направлена на реализацию 5 поистине народных реформ, которые станут сильным ответом на глобальные вызовы.