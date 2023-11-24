Мы движемся вперед, несмотря ни на что!

Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев. По словам главы региона, несмотря на ЧП и масштабные пожары нынешнего лета, выпавшие на долю новообразованной области, здесь удалось сохранить положительную динамику. Устойчивый экономический рост отмечен по всем основным показателям.

– На сегодняшний день краткосрочный экономический индикатор регио­на составил 107,5%. Инвестиции в основной капитал выросли на 4,2% и достигли в денежном выражении 426,2 миллиарда тенге. В сфере строительства рост зафиксирован на отметке в 141,1%, в промышленности – на 106,3% и на 103% – во внутренней торговле. В сельском хозяйстве тоже отмечается положительная динамика – на 101,7%. Что касается строи­тельства, в эксплуатацию в целом за отчетный период введено 233,8 тысячи квадратных метров жилья, 2 443 семьи стали обладателями собственных квадратных метров, – проинформировал аким области Абай.

Собственные доходы областного бюджета выросли на 141%, поступления в казну составили 87,4 млрд тенге. Объем бюджета текущего года зафиксирован в размере 419,2 млрд тенге. Таким образом, темпы производства положительно отразились на социальных показателях.

Согласно Комплексному плану социально-экономического развития области Абай, на 2023–2027 годы пре­дусмотрено 102 мероприятия с объемом инвестиций в 1,9 трлн тенге. По словам Нурлана Уранхаева, в нынешнем году запланирована реализация 45 мероприятий на сумму 89,2 млрд тенге. Соответствующие работы уже начались. Также на пятилетний срок сформирован пул инвестиционных проектов. В него вошли 44 запланированных проекта на сумму 1,4 трлн тенге, что способствовало появлению восьми тысяч рабочих мест.

– В нынешнем году запущено три ­проекта с 600 новыми рабочими местами. Стоимость проектов составила 19,1 миллиарда тенге. Причем в агропромышленном комплексе введено четыре инвестиционных проекта на сумму 5,3 миллиарда тенге. В сфере АПК и обрабатывающей промышленности до конца года будет запущено еще четыре проекта на сумму 11,9 миллиарда тенге с созданием, по предварительным расчетам, около 150 рабочих мест, – подчеркнул спикер в ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций.

Кроме того, в регионе запланировано строительство железной дороги сообщением Бахты – Аягоз на 2024–2025 годы. Данный проект позволит увеличить годовой объем двусторонних железнодорожных перевозок с Китайской Народной Республикой, предположительно, до 20 млн тонн, что является стратегически важным моментом, связанным с расширением товарооборота между двумя странами.

– В настоящее время уже имеется положительное заключение экспертизы технико-экономического обоснования. Акиматом выделены и зарезервированы специальные места для строительства железной дороги. Таким образом, в 2024–2025 годах для расширения транспортного коридора планируется строительство железной дороги Бахты – Аягоз протяженностью 270 километров, – сообщил Нурлан Уранхаев.

Еще одним важным вопросом для области является 100-процентное обеспечение населения чистой питьевой водой. В связи с этим, по словам акима, в регионе приняты к реализации 54 ­проекта на общую сумму 15,5 млрд тенге. 20 из них будут введены в эксплуа­тацию уже в этом году, по остальным 34 объектам водоснабжения работа будет продолжена.

– В 2024–2025 годах планируется строи­тельство 32 проектов водопроводных сетей. Сегодня доля централизованного питьевого водоснабжения в области составляет 91,9%, – подытожил спикер.

В новой области успешно развивается строительство.

– На ближайшие три года запланирован ввод еще 148 многоэтажных жилых домов. Это позволит обеспечить жильем 6 800 семей, – отметил аким.

На вопрос «Казахстанской правды» о том, что жители Семея очень часто обращаются с проблемами по поводу возведения незаконных построек и какая конкретно работа ведется в данном направлении, аким Абайской области пояснил, что подобная проб­лема действительно имеет место быть, однако соответствующие меры предпринимаются.

– Там очень много нюансов: есть дома, которые строятся на спорных участках, есть дома, которые изначально заявлены как пятиэтажные, а воздвигаются до девяти этажей и выше. И, в соответствии с законодательством и ПДП (проектом детальной планировки), все они обязаны пройти строгий контроль. Около 17 домов сегодня проходят процедуры на соответствие. Есть некоторые дома, которые мы вообще отправили под снос, потому что их невозможно ввести в эксплуатацию на законных основаниях, – заключил Нурлан Уранхаев.

Также аким Абайской области рассказал представителям СМИ о том, что в регионе в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет построено 11 школ на 5 700 мест. Строительство учебных заведений рассчитано на 2023–2025 годы, что, в свою очередь, должно снизить дефицит ученических мест. В этом году заключены контракты на строительство пяти школ, две из которых уже начали возводить в областном центре.

– До 2025 года за счет Фонда поддерж­ки инфраструктуры образования будут построены шесть малых школ и шесть пристроек к уже действующим учебным заведениям. Также в целях всестороннего охвата детей дополнительным образованием планируется строительство многофункционального Дворца школьников, – сообщил спикер.

А еще с 1 сентября текущего года в многопрофильном Университете Шакарима была открыта школа Shakarim High School, а в Университете Алихана Букейхана – Abay IT-School. Также вузам дополнительно выделено 500 специальных образовательных грантов.

Нурлан Уранхаев отметил, что ведется работа по улучшению благоустройства города, созданию комфортной среды для населения, разрабатывается Генеральный план развития Семея.

– В настоящее время благоустроено около 70 городских дворов, отремонтирован фасад 41 многоквартирного жилого дома. На девяти домах нанесены муралы. По улицам Жамакаева, Мангелик ел созданы пешеходные дорожки и общественные пространства. Кроме того, под подвесным мостом введены в эксплуатацию «мостовые пространства», отремонтированы подземные переходы, установлены теплые остановки. Также идет строительство этнодеревень. В следующем году мы плани­руем построить пешеходный мост через Иртыш и детскую железную дорогу на остров Бейбитшилик, – сообщил глава региона Абай.

Что касается нехватки кадров в различных сферах региональной экономики, особенно в медицине, то, как заверил аким области, вопрос этот решается.

К примеру, в текущем году не хватает порядка 80–85 врачей, и для решения кадрового дефицита специалистам узкого профиля – гинекологам, анестезио­логам, реаниматологам – предостав­ляется возможность приобрести жилье и каж­дому врачу, прибывшему в сельский населенный пункт, выделяется сумма подъемных в размере 8,5 млн тенге.

А в будущем в Семее планируют возвести пять медицинских объектов. По словам главы региона, в сфере здравоохранения до 2025 года запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи на сумму 10,8 млрд тенге.

– Сейчас ведутся работы по привязке проектно-сметной документации к типовому проекту. В Семее предусматри­вается строительство пяти медицинских объектов на 100,4 миллиарда тенге. Также в Карагайлинском районе за счет частных инвесторов начато строительство поликлиники и Центра нефрологии, – поделился спикер.

Также аким области Абай отметил, что по итогам трех кварталов безработица в новом регионе примерно на среднерес­публиканском уровне и уже в этом году здесь планируют создать 24 926 рабочих мест, из которых уже сейчас открыто 23 589 мест. То есть план практически выполнен и составляет 95%.