Мы единый народ и у нас общая судьба

Подобный пример еще раз подтверждает простую истину: надо ценить то, что имеешь. Сегодня Казахстану есть чем гордиться. Благодаря мудрой политике Нурсултана Назарбаева, несмотря на этническое, культурное и религиозное многообразие, мы сохранили в стране мир и политическую стабильность. Казахстан стал родным домом для представителей 140 этносов и 17 конфессий. Вот что говорит по этому поводу член Ассоциации русских, славянских, казачьих организаций Казахстана Анатолий Чесноков: «Слова Президента РК, сказанные во время обретения суверенитета, не расходятся с делом, тут на самом деле комфортно, и даже созданные условия по российской программе содействия добровольному переселению не вызвали массового оттока из Казахстана». Да, гражданский мир и межнациональное согласие – наши главные ценности. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном.

Политика мира и согласия имеет также прямой экономический эффект. Внутренняя стабильность способствует укреплению доверия инвесторов, развитию экономического сотрудничества. Казахстан в лидерах по привлечению инвестиций, потому что в нашей стране мир и согласие. При ином исходе жизнь была бы гораздо сложнее. Точнее, совсем другой – достаточно «взглянуть за околицу», изучить некоторые свежие примеры стран ближнего зарубежья. Поэтому настоящий гражданин своей страны прежде всего тот, кто заботится о стабильности и процветании Родины. И нужно сделать все возможное, чтобы независимость существовала не на словах, а на деле, чтобы наша экономика не страдала от превратностей мирового рынка.

В связи с этим вспоминается одно из интервью Главы государства, где он особо подчеркивает: «Независимость – общая победа казахстанского народа, общая радость. История распорядилась так, что Казахстан состоялся как многонациональное государство. Но это не недостаток, а наоборот, очень значимый фактор, который спасает страну от национальной изоляции. И все граждане просто обязаны руководствоваться идеей общности казахстанцев». Здесь важную роль играет Ассамблея народа Казахстана, сформировавшаяся непосредственно под руководством Нурсултана Назарбаева.

Надо прямо сказать, что сегодня ассамблея имеет высокий авторитет в стране, она состоялась как действенный инструмент, представляющий и консолидирующий интересы народа Казахстана, эффективно справляется со своей главной функциональной задачей – сохранением мира и стабильности, недопущением межэтнических и межконфессиональных противоречий и конфликтов. Это подтверждается данными экспертных исследований. Одним из конкретных результатов деятельности стала разработка модульных программ по изучению казахстанской модели толерантности и согласия и внедрение их в учебный процесс вузов в качестве элективного курса. Кроме того, для научно-информационного сопровождения модели был создан депозитарий в Национальной академической библиотеке в Астане, а также в регионах.

Эксперты обращают внимание и на то, что сегодня деятельность АНК, его региональных структур гораздо шире и глубже первоначального периода становления этого института, когда в основном преобладали проводимые время от времени национально-культурными центрами и общинами выставки­ и праздники. Так, с 2010 года ежегодно в День памяти жертв политических репрессий, отмечаемый 31 мая, реализуется уникальный проект «Память во имя будущего», который имеет большое значение не только для Казахстана, но и для приграничных регионов. Надо отметить, что локация мероприятий в рамках проекта каждый год меняется. Начинался он в Акмолинской области (АЛЖИР), был продолжен в Карагандинской, Южно-Казахстанской областях, и дальше его география будет расширяться.

Еще один проект – «Беседы на Великом шелковом пути». Эти встречи имеют колоссальное значение в плане консолидации философии миропорядка центральноазиатских государств. На подходе реализация нового проекта на тему «Философия Алаш: вопросы толерантности и гуманизма, государственности и согласия», который имеет глубочайшую ценность в историчес­ком, научном плане. К значимым мероприятиям можно смело отнести республиканский фестиваль этнических групп «Один народ – одна страна – одна судьба», «Дорожную карту мира и согласия», посвященную празднованию Дня единства народа Казахстана, телевизионный конкурс «Будущее Казахстана – в казахском языке!».

Начиная с 2007 года ассамблея стала полноценным конституционным органом, получила право избирать девять депутатов высшего законодательного органа страны. Таким образом, АНК совместно с парламентскими фракциями участвует в законотворческом процессе для реализации национальных стратегических задач. По словам руководителя группы АНК в Мажилисе Жуматая Алиева, за время работы депутатской группы АНК в V созыве проведено 20 заседаний, на которых рассмотрены актуальные вопросы, связанные с организацией деятельности группы и активным законотворческим процессом. Повестка вобрала в себя детальное обсуждение мер, направленных на реализацию актуальных задач, обозначенных в Посланиях Президента РК народу Казахстана, поручениях Главы государства, данных на XIX и XX сессиях АНК.

Одним словом, ассамблея уникально сочетает возможности институтов граж­данского общества и государственной власти, стала ключевым элементом модели межэтнического согласия, мощным стабилизирующим фактором. В настоящее время деятельность АНК сосредоточена на трех главных направлениях: воспитание казахстанского патриотизма, толерантность и ответственность, овладение государственным языком.

В Стратегии «Казахстан-2050» Президент особо подчеркнул, что мы, казахстанцы, – единый народ. Это полностью согласуется с темой предстоящей 18 апреля нынешнего года ХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая обозначена как «Стратегия-2050: культура мира, духовности и согласия».?

Кенжеболат ЖОЛДЫБАЙ,

политолог, президент ОО «Клуб главных редакторов»