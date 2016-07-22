​Мы еще не потеряны

Отдел занятости и социальных программ города готов найти работу для тысячи граждан, в том числе и для бывших заключенных. В подтверждение этому отдел провел ярмарку вакансий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе пробации. К слову, подобная акция проходит в нынешнем году уже во второй раз.
– Полиция Павлодара вышла с инициативой трудоустроить эту категорию людей. Мы сообщили об этом руководителям производств, которые имеют потребность и возможность дать работу этим людям. Сегодня 6 работодателей изъявили желание поучаствовать в ярмарке вакансий. В нашей базе имеется тысяча свободных рабочих мест, которые можно предложить. Кроме того, мы формируем группы профессиональной переподготовки по 7 рабочим профессиям – водитель категорий D и E, машинист бульдозера, плотник, каменщик, штукатур, электромонтер, электромонтажник. В рамках первого направления «Дорожной карты занятости-2020» трое подрядчиков имеют потребность в сотрудниках на подсобные работы объектов здравоохранения, образования, социальной защиты, – говорит заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара» Лариса Кузьменкова. – Всех пришедших сегодня на ярмарку, сотрудники ведомства зарегистрируют, поставят на учет, выдадут направления, пригласят на курсы, чтобы отследить весь процесс оказания услуг по содействию занятости этой категории людей.
По словам собеседницы, в прошлом году подобных ярмарок вакансий не проводилось, но были акции для всех ищущих работу. Тогда в отдел занятости обратились 132 бывших заключенных, 25 из них нашли постоянную занятость, 9 – устроились на социальные рабочие места, 7 прошли курсы переподготовки в рамках первого направления программы «Дорожная карта занятости-2020».
Общество идет навстречу людям, которые оступились, отбыли наказание и теперь желают вернуться к нормальной жизни, уверяет начальник службы пробации Павлодара, майор юстиции Бауржан Кабышев. И это положительные перемены, ведь на сегодня в службе пробации города на учете состоят более 800 человек осужденных без изоляции от общества. Среди них – около 60 женщин. Из числа мужчин, более 70% – молодые люди 14–29 лет.
– В наши функции входит оказание помощи осужденным в социальной адаптации и ресоциализации путем направления их на медицинское обследование, учебу для получения профессии, помощи в трудоустройстве, психологической поддержке, – делится Б. Кабышев. – Поэтому за год через учет службы пробации города проходят несколько сотен граждан, осужденных к уголовному наказанию без изоляции от общества.
Это люди с разными судьбами, историями и социальными статусами. Поэтому при работе с каждым подопечным инспектор использует индивидуальный подход. Главная его задача – вернуть осужденного в общество, помочь ему адаптироваться, найти работу, тем самым предупредить повторные преступления. Немаловажную роль при этом играет наличие у осужденного жилья, родственных связей и стремление самого человека вернуться к полноценной жизни. Но, к сожалению, существуют примеры, когда осужденному после освобождения просто некуда идти, у него утеряны все социальные связи, и на волю выходить ему просто страшно. Одна из таких историй рассказывает о судьбе бывшего осужденного Стаса (имя изменено).
– Я родился и вырос в Павлодаре. Окончил 9 классов и поступил в ПТШ-1 на специальность «электромонтер». Учился хорошо, но в те годы родители были разведены, мама работала днем и ночью, чтобы прокормить нас с братом. Заработанных денег ее все равно катастрофически не хватало, и я впервые пошел на преступление. За кражу мне дали условный срок, который я отбыл. Сегодня могу уверенно сказать, воровство было глупым и необдуманным поступком, но я был молод и считал, что только так смогу достать деньги, – вспоминает Стас.
По его словам, уже после отбытия условного срока, он связался с компанией, в которой пристрастился к наркотикам. Конечно, первое время для него это было просто развлечением, но вскоре оно переросло в зависимость, которая и привела парня ко второй судимости и лишению свободы. В колонии Стас перестал употреблять наркотики. Правда, освободившись условно-досрочно, он почему-то вновь вернулся в прежнюю компанию и, что неудивительно, снова попал в места лишения свободы.
– Но на этот раз все было по-другому. С первых дней пребывания в колонии я поставил себе цель – стать свободным от наркотиков человеком, вернуться на свободу, чтобы жить и работать, – вспоминает Стас. – Отбывал наказание я 5 лет, которые сильно меня изменили. За этот период меня ни разу не навестил никто из моей «дружной компании». Отец от меня отказался, и я его за это не упрекаю. Я сам был виноват в случившемся. Ко мне приходила только мама. Посылки и передачи я тоже получал только от нее. Все мои сверстники на тот момент обзавелись семьями, работали. А у меня не было абсолютно ничего, кроме судимостей. Время проходило впустую. У мамы не оказалось средств на съем квартиры, и она переехала во времянку на окраине города, потому как все накопленные средства тратила на меня...
И вот настал тот долгожданный день, когда Стасу наконец сообщили, что он свободен. Теперь он должен был во что бы ни стало доказать, что он может быть полезен обществу и сможет позаботиться о своей маме. После освобождения мужчина встал на учет в службу пробации Павлодара и с первых дней начал искать работу. Контроль со стороны инспекторов службы пробации, признается бывший заключенный, во многом помогал и дисциплинировал его.
Здесь Стасу дали направление в центр занятости, и он принялся не без помощи сотрудников центра искать работу. Конечно, о своей судимости не скрывал, так как рано или поздно людям станет известно об этом. Вскоре устроился работать на фирму по сборке мебели, а когда не было заказов, то подрабатывал на автомойке. В общем, стал зарабатывать деньги, снял квартиру и забрал к себе маму, познакомился с прекрасной женщиной.
– Я сумел побороть зависимость – и это главное. Но сколько времени прошло впустую! Мне бы очень хотелось, чтобы никто больше не совершал моих ошибок. В жизни столько всего прекрасного. Но я рад, что у меня еще есть возможность все исправить. Я еще не потерян! Хочу и буду жить дальше, а общество, я уверен, мне в этом всегда поможет, – подытожил Стас.