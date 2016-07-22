​Мы еще не потеряны

Отдел занятости и со­циальных программ города готов найти работу для тысячи граждан, в том числе и для бывших заключенных. В подтверждение этому отдел провел ярмарку вакансий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе пробации. К слову, подобная акция проходит в нынешнем году уже во второй раз.

– Полиция Павлодара вышла с инициативой трудо­устроить эту категорию людей. Мы сообщили об этом руководителям производств, которые имеют потребность и возможность дать работу этим людям. Сегодня 6 работодателей изъявили желание поучаствовать в ярмарке вакансий. В нашей базе имеет­ся тысяча свободных рабочих мест, которые можно предложить. Кроме того, мы формируем группы профессиональной переподготовки по 7 рабочим профессиям – водитель категорий D и E, машинист бульдозера, плотник, каменщик, штукатур, электромонтер, электромонтажник. В рамках первого направления «Дорожной карты занятости-2020» трое подрядчиков имеют потребность в сотрудниках на подсобные работы объектов здравоохранения, образования, социальной защиты, – говорит заместитель руководителя ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Павлодара» Лариса Кузьменкова. – Всех пришедших сегодня на ярмарку, сотрудники ведомства зарегистрируют, поставят на учет, выдадут направления, пригласят на курсы, чтобы отследить весь процесс оказания услуг по содействию занятос­ти этой категории людей.

По словам собеседницы, в прошлом году подобных ярмарок вакансий не проводилось, но были акции для всех ищущих работу. Тогда в отдел занятости обратились 132 бывших заключенных, 25 из них нашли постоянную занятость, 9 – устроились на социальные рабочие места, 7 прошли курсы переподготовки в рамках первого направления программы «Дорожная карта занятости-2020».

Общество идет навстречу людям, которые оступились, отбыли наказание и теперь желают вернуться к нормальной жизни, уверяет начальник службы пробации Павлодара, майор юстиции Бауржан Кабышев. И это положительные перемены, ведь на сегодня в службе пробации города на учете состоят более 800 человек осужденных без изоляции от общества. Среди них – около 60 женщин. Из числа мужчин, более 70% – молодые люди 14–29 лет.

– В наши функции входит оказание помощи осужденным в социальной адаптации и ресоциализации путем направления их на медицинское обследование, учебу для получения профессии, помощи в трудоустройстве, психологической поддержке, – делится Б. Кабышев. – Поэтому за год через учет службы пробации города проходят несколько сотен граждан, осужденных к уголовному наказанию без изоляции от общества.

Это люди с разными судьбами, историями и социальными статусами. Поэтому при работе с каждым подопечным инспектор использует индивидуальный подход. Главная его задача – вернуть осужденного в общество, помочь ему адаптироваться, найти работу, тем самым предупредить повторные преступления. Немаловажную роль при этом играет наличие у осужденного жилья, родственных связей и стремление самого человека вернуться к полноценной жизни. Но, к сожалению, существуют примеры, когда осужденному после освобождения просто некуда идти, у него утеряны все социальные связи, и на волю выходить ему просто страшно. Одна из таких историй рассказывает о судьбе бывшего осужденного Стаса (имя изменено).

– Я родился и вырос в Павлодаре. Окончил 9 классов и поступил в ПТШ-1 на специальность «электромонтер». Учился хорошо, но в те годы родители были разведены, мама работала днем и ночью, чтобы прокормить нас с братом. Заработанных денег ее все равно катастрофически не хватало, и я впервые пошел на преступление. За кражу мне дали условный срок, который я отбыл. Сегодня могу уверенно сказать, воровство было глупым и необдуманным поступком, но я был молод и считал, что только так смогу достать деньги, – вспоминает Стас.

По его словам, уже после отбытия условного срока, он связался с компанией, в которой пристрастился к наркотикам. Конечно, первое время для него это было просто развлечением, но вскоре оно переросло в зависимость, которая и привела парня ко второй судимости и лишению свободы. В колонии Стас перестал употреб­лять наркотики. Правда, освободившись условно-досрочно, он почему-то вновь вернулся в прежнюю компанию и, что неудивительно, снова попал в места лишения свободы.

– Но на этот раз все было по-другому. С первых дней пребывания в колонии я поставил себе цель – стать свободным от наркотиков человеком, вернуться на свободу, чтобы жить и работать, – вспоминает Стас. – Отбывал наказание я 5 лет, которые сильно меня изменили. За этот период меня ни разу не навес­тил никто из моей «дружной компании». Отец от меня отказался, и я его за это не упрекаю. Я сам был виноват в случившемся. Ко мне приходила только мама. Посылки и передачи я тоже получал только от нее. Все мои сверстники на тот момент обзавелись семьями, работали. А у меня не было абсолютно ничего, кроме судимостей. Время проходило впустую. У мамы не оказалось средств на съем квартиры, и она пере­ехала во времянку на окраине города, потому как все накопленные средства тратила на меня...

И вот настал тот долгож­данный день, когда Стасу наконец сообщили, что он свободен. Теперь он должен был во что бы ни стало доказать, что он может быть полезен обществу и сможет позаботиться о своей маме. После освобождения мужчина встал на учет в службу пробации Павлодара и с первых дней начал искать работу. Контроль со стороны инс­пекторов службы пробации, признается бывший заключенный, во многом помогал и дисциплинировал его.

Здесь Стасу дали направление в центр занятости, и он принялся не без помощи сотрудников центра искать работу. Конечно, о своей судимости не скрывал, так как рано или поздно людям станет известно об этом. Вскоре устроился работать на фирму по сборке мебели, а когда не было заказов, то подрабатывал на автомойке. В общем, стал зарабатывать деньги, снял квартиру и забрал к себе маму, познакомился с прекрасной женщиной.

– Я сумел побороть зависимость – и это главное. Но сколько времени прошло впус­тую! Мне бы очень хотелось, чтобы никто больше не совершал моих ошибок. В жизни столько всего прекрасного. Но я рад, что у меня еще есть возможность все исправить. Я еще не потерян! Хочу и буду жить дальше, а общество, я уверен, мне в этом всегда поможет, – подытожил Стас.