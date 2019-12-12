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​…Мы еще споем?
Любовь Доброта

В это невозможно поверить: хор ветеранов, выступления которого являются украшением многочис­ленных праздников и концертов, городу оказался не нужен. Во всяком случае это утверждают руководитель хора ветеранов Шымкента Ольга Салангина и концертмейстер, заслуженный деятель искусств Татарстана Рамиль Мубараков. Оба они получили уведомления об увольнении из штата областной филармонии им. Ш. Калдаякова, где числились последние 7 лет.

– Да, это так, – подтвердила информацию заведующая отделом кадров областной филармонии Жулдыз Бейсебаева. – Ольга Салангина – пенсионерка, числится в эстрадном коллективе. К тому же мы теперь областное учреждение культуры, а хор ветеранов – городской. Мы им посоветовали обратиться в городское управление культуры. Может быть, там их возьмут под свое крыло, тем более что весной в Шымкенте организовали городской Дворец культуры, который функционирует на базе ДТ «Туркестан».

Действительно, формально повод для увольнения руководства хора из штата областной филармонии им. Ш. Калдаякова самый что ни на есть основательный. Только вот беда: в городском Дворце культуры хор тоже оказался лишним.

– У нас штатных единиц нет, – заверил меня заместитель директора городского Дворца культуры Марат Нурмагамбетов. – После Нового года, может быть, что-то решится, мы им сообщим обязательно, если что. У меня и так 225 человек в штате: два хорео­графических коллектива, оркестр народных инструментов, солисты, музыканты.

Не прояснила ситуацию о судьбе народного хора и исполняю­щая обязанности начальника Шымкентского городского управления культуры Галия Шарафие­ва, попросившая отложить этот разговор и вернуться к нему пос­ле праздников.

– Давайте День Независимости отметим, а потом будем решать судьбу хора ветеранов, – предложила Галия Шарафиева. – Я знаю этот коллектив. Не первый год стоит вопрос о его финансировании и всегда удавалось найти решение проблемы. Надеюсь, что-нибудь придумаем и на этот раз...

Почти олимпийское спокойствие чиновников, ответственных за развитие культуры в городе, хористы не разделяют и очень переживают за судьбу коллектива. Тревоги добавляют разговоры о тотальном сокращении бюджетных трат, а общеизвестно, что крайними в таких случаях как раз и оказываются творческие коллективы и социальные объекты.

– Мы ходим сюда все бескорыстно, не получаем и не просим абсолютно никакой оплаты за выступления, – говорит Надежда Тихонова. – Пение нам доставляет истинное удовольствие. Я 27 лет в этом коллективе солирую. Без песни не мыслю свою жизнь, как и все остальные хористы. А нас – почти полсотни человек! Мы же не виноваты, что в городе не осталось ни одного клуба, Дворца культуры, в котором мы могли бы собираться, проводить репетиции, петь.

Самым старшим хористам, а таких сейчас трое, по 85 лет! Приходят сюда, как правило, после выхода на пенсию.

– Я готовилась идти в этот хор. Знала, что, как выйду на пенсию, сразу сюда, – подключается к разговору Тамара Смышляева. – В этом хоре пела моя мама, дядя пел. Мы все время жили с песней, в доме они всегда звучали. Только на миг представлю, что хора нет – и как жить после этого? Мы потеряемся, замкнемся в пределах своей квартиры или дома. Тяжело будет, сразу болячки все всплывут, старческие фобии и депрессии начнутся. Ну а самое главное, вместе с хором уйдет целый пласт культуры хорового пения.

Народный хор ветеранов в Шымкенте создали в 1975 году. Это была идея и инициатива работников Дома культуры металлургов. Пели в нем сотрудники свинцового завода, успешно совмещающие работу на предприя­тии и участие в художественной самодеятельности. Первый концерт дали 5 мая 1975 года, приурочив его к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пары афиш, расклеенных в поселке свинцовиков, хватило, чтобы обеспечить в зале аншлаг.

30 лет хором руководила Елена Васильевна Азарова, которая подняла уровень мастерства солистов и исполнителей до заоблачных вершин. Коллектив стал дипломантом первого Всесоюзного смот­ра самодеятельного народного творчества трудящихся. Дважды прославленный хор подтвердил перед авторитетной и компетент­ной комиссией республиканского министерства культуры свое право называться народным.

Полтора десятилетия хором руководит Ольга Салангина. В 2015-м в столице хор одержал заслуженную победу на Республиканском конкурсе-фестивале, посвященном 70-летию Великой Победы и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Тематическое произведение «Бухенвальдский набат» не оставило равнодушными ни зрителей, ни членов жюри, признавших шымкентский хор лучшим.

В составе хора ветеранов представители разных национальнос­тей – казахи, корейцы, русские, украинцы, татары, немцы, белорусы, греки. Разнообразен и репертуар – более 200 песен: фольклорные (казахские, русские, узбекские, татарские, башкирские и другие), современные, церковные песнопения. Попурри хористы поют на 7 языках!

Без участия хора ветеранов невозможно представить проведение в городе Рождественских встреч, Масленицы, Дней славянской письменности или любого другого праздника, для участия в которых непременно приглашают народный коллектив.

– Даже в самые тяжелые первые годы независимости в Шымкенте смогли сохранить наш коллектив, а сейчас не могут найти возможность оплачивать полторы ставки двум руководителям, – комментирует ситуацию Надежда Тихонова. – Зарплаты у них чисто символические. В общей сложности – 1 миллион 200 тысяч тенге в год на двоих.

– Не будет нам зарплаты, значит, не будет у хора статуса – вот в чем вопрос, – считает Ольга Салангина. – Тогда и репетировать нас сюда не пустят. Мы ведь не просим у государства денег ни на костюмы, ни на инструмен­ты – все это у нас есть. Поддержите нас по минимуму, а уж о максимальной отдаче можете не беспокоиться, мы обеспечим.

Лично меня беспокоит еще один вопрос. Шымкент уже вступил в статус культурной столицы СНГ, получив эстафету от белорусского Бреста. А значит, в следующем году мы ждем приезда многочисленных гостей. Им обязательно покажут город, исторические и архитектурные памятники, познакомят с многонациональной культурой мегаполиса...

Даже подумать не могу, что на концертных площадках среди множества творческих коллективов, которыми так богат Шымкент, не будет выступления хора ветеранов.

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