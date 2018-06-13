Мы говорим не о могилах и мавзолеях, а о духовном развитии – эксперт о сакральных местах РК
Рустам Мухаметкалиев
Директор центра развития краеведения "Сакральный Казахстан" Берик Абдигалиулы на пресс-конференции в Правительстве РК рассказал о реализации проекта "Сакральная география Казахстана", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"После старта программы люди начали больше задумываться о том, что такое сакральные объекты, что для них важно, что важно для общества. Мы говорим не только о могилах или мавзолеях, а о духовном развитии народа, потому что каждый сакральный объект несет определенную духовную ценность", – сказал Берик Абдигалиулы.
Он также рассказал о работе по популяризации сакральных и исторических мест. Для этого была создана многофункциональная виртуальная карта "Сакральная география Казахстана общенационального значения", на которой размещена исчерпывающая информация об исторических объектах.
Кроме того, виртуальная карта есть и в региональном масштабе: "Сакральная география Казахстана локального значения" отображает региональные исторические объекты с подробным описанием и фотогалереей, а также географическими координатами, которые позволяют выбрать наиболее безопасный и кратчайший путь к сакральным объектам.
Помимо этого, Берик Абдигалиулы подчеркнул важность создания первых 3D-моделей архитектурных памятников Казахстана, вошедших в список "Сакральная география Казахстана общенационального значения".