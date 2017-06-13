Мы интересны друг другу

Фонд Национальной академической библиотеки РК пополнился книгами о китайской культуре. Поводом для взаимополезной встречи в ее стенах стало 25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Респуб­ликой. Приветствуя гостей, директор НАБ Умитхан Муналбаева отметила, что двусторонние отношения наших стран – успешный пример межгосударственного сот­рудничества. Это касается и сферы культуры.

Тему укрепления доверия и дружбы продолжили гости встречи – представители киностудии «Тянь-Шань»: директор Мурат Мамет, продюсеры Табыс Жакия и Хэ Жяньлин, режиссер Журат Омар, актеры Данияр Долкын, Майра Токтасын и другие. Выступающие акцентировали внимание на том, что, несмотря на различие истории, культуры и религии, у нас много точек соприкосновения, и это способствует взаимообогащению, обмену опытом. С развитием китайско-казахстанских всесторонних отношений стратегического партнерства культурное сотрудничество все чаще становится связующим звеном между серд­цами двух народов.

Убедительным доказательством нашего взаимного интереса может служить и такой факт: в Казахстане открыто 5 институтов Конфуция, а во многих китайских университетах есть специальности по изучению казахского языка или казахские научно-исследовательские центры.