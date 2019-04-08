​Мы – к вам, а вы – к нам

Свежий выпуск
365
Женис Байтурин, Актобе

Палата предпринимателей Актюбинской области выступила партнером Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в проведении уникального мероприятия – «Евразийского кейс-штурма». В его рамках состоялось множество лекций и мастер-классов от экспертов, практиков бизнеса.

Всего на мероприятие были приглашены 18 спикеров и 1 000 участников из стран ЕАЭС. Представители успешных проектов рассказали о том, как решать различные проблемы, связанные с бизнесом, правильно продвигать свои услуги, как увеличить продажи и сократить расходы на рекламу.

Плодотворно в рамках кейс-штурма владельцы компаний, маркетологи, руководители онлайн- и офлайн-магазинов, коммерческие директора и представители digital-агентств проводили деловые встречи, переговоры, работала биржа контактов и нетворкинг.

Некоторые предприниматели пришли к взаимовыгодным договоренностям. В частности, руководитель актюбинской компании ТОО «Глобал-Спецодежда», член Совета деловых женщин области Надежда Шабаева планирует теперь открыть в Оренбурге цех по домашнему текстилю. В рамках мероприятия предприниматель провела ряд встреч с руководителями торговых центров, готовых брать продукцию для реализации.

Данное мероприятие – еще одно свидетельство укрепления приграничного взаимодействия в вопросах поддержки и развития бизнеса. Обе стороны выразили надежду, что и в дальнейшем отношения будут строиться на взаимовыгодной основе.

Популярное

Все
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Время разъяснений о времени
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Мир во всех измерениях
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Такие нужные школы
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Предупредить стихию
Два земучастка в центре Алматы возвращены в госсобственность
С начала года в аэропорту Астаны изъяли более 2 тысяч запрещенных предметов
Скрывавшегося 13 лет убийцу задержали в Павлодарской области
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Распоряжение Главы государства
Чистый воздух для городов и сел
Распоряжение Главы государства
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Правительство уходит в отставку - указ
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Сельский Айболит
Платежный переполох
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

И снова взрыв
Нарушил присягу – отвечай!
Прикладная наука для путешественников
Смесь и газоблоки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]