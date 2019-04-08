​Мы – к вам, а вы – к нам

Палата предпринимателей Актюбинской области выступила партнером Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в проведении уникального мероприятия – «Евразийского кейс-штурма». В его рамках состоялось множество лекций и мастер-классов от экспертов, практиков бизнеса.

Всего на мероприятие были приглашены 18 спикеров и 1 000 участников из стран ЕАЭС. Представители успешных проектов рассказали о том, как решать различные проблемы, связанные с бизнесом, правильно продвигать свои услуги, как увеличить продажи и сократить расходы на рекламу.

Плодотворно в рамках кейс-штурма владельцы компаний, маркетологи, руководители онлайн- и офлайн-магазинов, коммерческие директора и представители digital-агентств проводили деловые встречи, переговоры, работала биржа контактов и нетворкинг.

Некоторые предприниматели пришли к взаимовыгодным договоренностям. В частности, руководитель актюбинской компании ТОО «Глобал-Спецодежда», член Совета деловых женщин области Надежда Шабаева планирует теперь открыть в Оренбурге цех по домашнему текстилю. В рамках мероприятия предприниматель провела ряд встреч с руководителями торговых центров, готовых брать продукцию для реализации.

Данное мероприятие – еще одно свидетельство укрепления приграничного взаимодействия в вопросах поддержки и развития бизнеса. Обе стороны выразили надежду, что и в дальнейшем отношения будут строиться на взаимовыгодной основе.