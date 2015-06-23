Мы на верном пути Свежий выпуск 534 Татьяна ДАНЬШИНА, советник акима Кызылординской области

«Закон суров – но он закон», – так говорили древние латиняне, преуспевшие в построении государственности и заложившие основы демократии, которая зиждется исключительно на законности и правопорядке. Стало постулатом современного цивилизованного мира и высказывание одного из классиков европейской философии: «Если вы хотите жить в свободной стране, то должны быть рабами закона». Эти принципы воплощаются и в Казахстане.

В Плане нации «100 шагов» предусматривается комплекс мер для обеспечения верховенства права. Работа строится по таким направлениям, как реформирование судов, вопросы правопорядка и местной полиции, социальная реабилитация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и модернизация пенитенциарной инфраструктуры.

Самый большой блок касается судов. Почему? Потому что от их работы зависит доверие граждан не только к правосудию, но и к государству и власти в целом. В этом контексте рассматриваются вопросы как организационного характера, так и качества отправления правосудия.

В числе организационных мер – переход от пятиступенчатой судебной системы (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная в ВС) к трехуровневой (первая, апелляционная, кассационная). Это не только сократит процессуальное время для истцов и ответчиков, но и повысит ответственность и авторитет судов. Граждане должны быть уверены в правомерности принимаемых решений любой судебной инстанцией, а не только высшей.

Важным видится и внед­рение аудиовидеофиксации всех судебных процессов, на которую судья никак не сможет повлиять. Уже сегодня в наших судах данная практика широко используется, но норма об обязательности и невмешательстве в процесс записи позволит сделать разбирательства более мобильными, четкими и лишит возможности какой-либо интерпретации при вынесении судебных решений.

Еще одним значимым организационным моментом можно назвать создание отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам, международного арбитражного центра в Астане, который будет работать по нормам международного права. Уверена, это положительно скажется на инвестиционной привлекательности нашего государства, избавив от необходимости решать спорные вопросы, например, в Лондонском суде.

Ускорит и упростит судебный процесс сокращение участия прокуроров в рассмотрении дел по гражданско-правовым спорам. Как правило, судебные заседания нередко задерживаются из-за загруженности прокурора, которому приходится в течение одного дня участвовать в нескольких процессах, а порой его роль и вовсе нивелируется. От такой практики нужно избавляться.

Качество правосудия в самой значительной степени зависит от профессионального уровня судейских кадров. Эта проблема трудно разрешается в течение всего периода независимости нашего государства. В этом убеждаешься на любом процессе: ни бывшие нотариусы, ни экс-полицейские, к сожалению, не обладают необходимой степенью процессуальной судебной культуры. Поэтому прежде чем надеть судейскую мантию, для кандидатов в судьи предусматривается 5 лет стажа участия в судебных процессах, годичная платная стажировка и годичный испытательный срок. А для действующих судей – повышение квалификации на регулярной основе в институте правосудия, который будет подчиняться Верховному суду РК.

В Казахстане уже на протяжении нескольких лет действует суд присяжных. Но подсудимый волен отказаться от него. Поэтому будет определена категория уголовных дел, по которым такой суд станет обязательным. Это, несомненно, гуманизирует судебный процесс.

Исключительно новый подход предусматривается к вопросам обеспечения правопорядка. В первую очередь это работа с кадровым составом. Принципиально изменится положение основных работников правоохранительной системы за счет включения их в систему государственной службы и качественного отбора, тестирования и проверки личностных и профессиональных качеств.

Полностью поддерживаю и принципиально новый подход с подчинением служб правопорядка местным исполнительным органам и местному сообществу. Данная практика доказала свою успешность во многих государствах. Полагаю, что в подчинение акиматов области целесообразно передать службу участковых инспекторов, дорожно-патрульную службу и ювенальную полицию. В связи с тем, что местная полиция будет полностью содержаться за счет областного бюджета, надо будет исключить финансирование из местного бюджета любых структур, подчиненных Министерству внутренних дел.

Как бы ни реформировалась патрульная и дорожная служба, нарекания на ее работу со стороны населения не уменьшаются. Поэтому внедрение систем видеоконтроля позволит не только выявлять и регистрировать правонарушения, но и фиксировать действия стражей порядка в течение всей патрульной смены.

Планом предусмотрено законодательное определение компетенции общественных советов по рассмотрению жалоб граждан на действия полицейских. На мой взгляд, это узкий подход. Нужно присмотреться к опыту некоторых европейских стран, в которых общественные советы могут предварительно согласовывать кандидатуры на прием сотрудников в местную полицию, присвоение очередных званий, вопросы поощрения.

Рассматривая обращения граждан, такой совет может вносить предложения о привлечении полицейского к дисциплинарной ответственности. И конечно же, осуществлять мониторинг оперативной криминогенной обстановки. Персональный состав структуры предпочтительно утверждать на сессии областного маслихата по представлению акимата области.

В идеале контроль эффективности работы органов внутренних дел через интернет-портал «Карта уголовных правонарушений» должен носить не только информационный характер. Эта информация должна побуждать граждан не быть равнодушными, определенным образом влиять на раскрытие преступлений.

Большая социальная проблема – реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. К сожалению, в Казахстане таких граждан немало, а неэффективность мер социальной реабилитации нередко способствует рецидивам правонарушений со стороны бывших заключенных.

Не секрет, что из-за невозможности адаптироваться на свободе некоторые из них куда более защищенными чувствуют себя за решеткой. Поэтому так важна комплексная стратегия реабилитации и специальных социальных услуг для таких граждан. Кроме того, государство будет постепенно снижать свое участие в содержании мест лишения свободы за счет государственно-частного парт­нерства, как это имеет место в развитых странах. Эти меры тоже актуальны и поспособствуют гуманизации нашего общества, снижению количества преступлений и повышению безопасности.

В Плане нации «100 шагов. Современное государство для всех» представлены основные направления институциональных реформ, а механизм их реализации, формы и методы законодательного воплощения будут рассматриваться Национальной комиссией по модернизации. Но уже сегодня можно сказать о том, что Казахстан вступает в качественно новый этап своего развития, последовательно реализуя ключевые задачи Стратегии «Казахстан-2050», которая приближает наше государство к заветной цели: вхождению в число 30 развитых и успешных стран мира.



