«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»

Вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов уверен, что сегодня с учетом новых реалий назрела необходимость изменения молодежной политики в стране.

Об этом он заявил на прошедшем в Алматы Втором региональном саммите по целям в области устойчивого развития стран Центральной Азии. Данное событие было организовано Правительством нашей республики в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при финансовой поддержке Европейского cоюза.

Александр Данилов выступил на отдельной сессии саммита, посвященной вопросам расширения прав и возможностей женщин и молодежи.

– Сейчас мы находимся на драматическом этапе изменения демографической характеристики населения нашей страны, – сказал вице-министр МИОР РК. – В скором времени большинство населения Казахстана, как и у наших коллег по Центральной Азии, будут составлять молодые люди. И это серьезный вызов практически для каждой сферы общества: и для политического состояния страны, и для граж­данского сектора, и для инфраструктуры, и для бизнеса, и для многих других.

По его словам, МИОР РК важнейшим направлением своей работы видит постоянное взаи­модействие с молодежью, выстраивание с ней эффективного диалога.

– Я замечаю, что поколение, которое младше меня, а мне 30 лет, наиболее патриотичное и неравнодушное к социальным проблемам. Пожалуй, это самое интересное и самое патриотичное поколение нашей страны, – отметил Александр Данилов. – Мы планируем вести гибкую молодежную политику, работающую от района к району в зависимости от того, что нужно молодым людям на местах.

Вице-министр также заметил, что новое поколение не склонно объединяться в какие-то формально большие группы, им интересно работать небольшими инициативными командами. Поэтому в задачи МИОР РК также входят поддержка молодых казахстанцев, нахождение новых путей финансирования их деятельности, их вовлечение в процессы принятия решений.

– Как известно, в Парламенте Казахстана была определена 30-процентная квота для женщин и молодежи. Это важные изменения, которые предоставляют возможность для генерации новых лиц, – сказал Александр Данилов. – Ведь мы сталкиваемся с тем, что классические государственные политики становятся достаточно сложными для молодых людей. Почему? Дело в том, что сегодня появляется много источников информации, при этом каждый из нас живет в своей информационной реальности. Мы не всегда можем донести свои месседжи до нашей страты – до молодых людей. В то же время информационное неравенство – один из самых больших вызовов для всех видов неравенств. Оно находится на поверхности, но с ним тяжелее всего бороться.

Здесь Александр Данилов рассказал о планах сотрудничества и взаимодействия с представителями коммерческих платформ, а именно со службами доставки, такси. Важные сообщения министерства, информация о программах поддержки молодежи со стороны государства, по мнению вице-министра, может быть донесена до целевой аудитории через данные сервисные платформы и приложения.

– Важно сказать, что в Казахстане поменялся один из самых главных институтов взаимодействия с молодыми людьми – это Совет по молодежной политике при Президенте, – продолжил вице-министр МИОР РК. – В этом году он был обновлен на 99 процентов, оттуда ушли практичес­ки все чиновники. Эти изменения – попытка сформировать представительство неравнодушных людей. И мы видим, что они действительно отстаивают интересы разных страт молодых людей нашей страны, максимально свободны для того, чтобы говорить о важных проблемах…

В Алматы помимо участия во втором региональном саммите Александр Данилов на базе молодежного ресурсного центра (МРЦ) Алмалинского района города Алматы провел встречу с проректорами вузов по воспитательной работе. Вместе с ними он обсудил важные темы, которые сегодня волнуют молодежь, те проблемы, с которыми сталкиваются студенты высших учебных заведений.

– Вы всегда можете рассчитывать на сотрудничество с нами, – обратился вице-министр к проректорам. – Ведь есть много вопросов по студенческому самоуправлению, студенческим омбудсменам, по реализации молодежных проектов внутри вузов. Мне кажется, что вам было бы удобнее, если бы мы могли давать вам какие-то проектные рекомендации, делились новыми подходами и обзорами международной практики, да и в целом находились в постоянном взаимодействии.

В Алматы Александр Данилов на базе МРЦ также встретился с молодежными активистами и представителями молодежных ресурсных центров. К слову, вице-министр обратил внимание на то, что опыт алматинских МРЦ следует распространить на все регионы Казахстана.

Также вице-министр посетил город Конаев, чтобы изучить реализацию молодежной политики не только в больших городах, но и в отдаленных регионах страны, в частности в новом областном центре.

Готова ли инфраструктура молодежной политики? Как выстрое­на работа? С какими проблемами сталкиваются молодежные активисты? Все эти вопросы стали предметом обсуждения в Конаеве.

– Я надеюсь, что благодаря нашему приезду в областной центр и дискуссии по ряду актуальных проблем местные власти приложат все усилия для того, чтобы, во-первых, молодежные ресурсные центры получили качественные помещения, где они могут обеспечить безопасность, занятость, досуг молодых людей, а во-вторых, обратили внимание на поддержку молодежных инициатив, – сказал вице-министр.

Александр Данилов убежден: для того чтобы молодые люди четко ассоциировали себя с тем, что делает государство, необходимы условия для их прямого влияния на процесс принятия решений. По этой причине должны быть созданы понятная инфраструктура, экосистема, где молодые люди могут себя видеть, институты, которым они смогут доверять.