Свежий выпуск Мы – народ Казахстана Сейсембай ЖЕТПЫСБАЕВ, заведующий секретариатом областной АНК, Павлодар

В нашей области проживают представители более 80 этносов, а в составе Ассамблеи народа Казахстана региона работают 23 областных этнокультурных объединения (ЭКО). Помимо этого, осуществляют деятельность 9 филиалов областной АНК. В городах, районах и сельских округах области действуют 50 этнокультурных объединений. От Павлодарской области в республиканскую ассамблею входят 18 членов, представляющих 12 этносов.

При областной Ассамблее народа Казахстана действует совет старейшин «Ақсақалдар алқасы», в состав которого входят ветераны, представители общественности, а также научно-экспертная группа с участием ведущих ученых трех вузов региона – Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, Павлодарского государственного педагогического института и Инновационного Евразийского университета. Плюс – клуб журналистов по вопросам межэтнических отношений.

Ежегодно мы проводим областные сессии ассамблеи, ежеквартально – заседания совета областной АНК, в состав которого входят 33 члена, представляющие как общественные этнокультурные объединения, так и государственные структуры. С учетом местных особенностей утверждена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области до 2020 года.

Широкий положительный резонанс среди населения области получают мероприятия, направленные на укрепление единства и межэтнического согласия, сохранения культурного наследия. Среди них такие как областной фестиваль этнических культур «Единство в многообразии», летний фестиваль в городском парке культуры и отдыха «Живем в семье единой», Дни Ассамблеи народа Казахстана в городах и районах области, в организациях образования и на предприятиях.

В рамках агитпоезда «Мы – народ Казахстана» осуществляются выезды членов АНК области и творческих коллективов этнокультурных объединений в города и сельские регионы с целью разъяснения Послания Президента РК народу Казахстана, основных направлений деятельности областной АНК, этнокультурных объединений. В июне прошлого года в Экибастузе был дан старт мегапроекту «Дорожная карта мира и согласия», реализация которого проходила до декабря, с передачей эстафеты по всем городам, районным центрам и сельским округам области.

В марте 2014 года при Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова открылась кафедра Ассамблеи народа Казахстана, в июне в Павлодарском государственном педагогическом институте начал действовать Центр Ассамблеи народа Казахстана и евразийской интеграции.

Особое внимание уделяется участию ассамблеи и этнокультурных объединений в реализации проекта «Триединство языков», содействию в овладении представителями всех этносов государственным языком. Стало традиционным проведение «круглых столов», языковых фестивалей, конкурсов с участием представителей некоренной национальности, изучающих и владеющих государственным языком.

Большую работу по изучению языков, культуры, традиций и обычаев народа Казахстана проводит открытая в 1996 году этнолингвистическая школа им. Каната Даржумана – учебное заведение дополнительного образования. В структуре школы работают 16 этнических учебных отделений, в которых ежегодно обучается около 500 учащихся.

Также при ассамблее действует координационный совет молодежных объединений, главной задачей которого является укрепление казахстанского патриотизма, сохранение духовных и культурных ценностей этносов, проживающих в павлодарском Прииртышье. Координационный совет объединяет 16 молодежных объединений областных ЭКО. Его представители входят в состав регио­нального совета по делам молодежи при акиме области.

Визитной карточкой молодежного крыла областной ассамблеи стал (впервые состоявшийся в 2010 году) молодежный этнокультурный Форум приграничного сотрудничества «Бірлік-Единство.kz» с участием лидеров молодежных объединений республиканских ЭКО и делегаций приграничных регионов Казахстана и России.

В апреле 2014 года в области стартовал Международный социокультурный и научно-образовательный проект «Актуализация культурного наследия в странах Азии», который проводится с участием ученых и культурных деятелей Казахстана, России, Кыргызстана, Германии и Монголии в рамках реализации международной Конвенции ЮНЕСКО о защите и сохранении выдающихся культурных и природных ценностей.

Стал традиционным международный фестиваль приграничного сотрудничества «Иртыш – река дружбы».

Одним из практических шагов по реализации государственной этнополитики является открытие в сентябре 2008 года с участием Главы государства – Председателя Ассамблеи народа Казахстана ­Нурсултана ­Назарбаева областного Дома дружбы. В декабре 2010 года в его составе начал действовать концертный зал «Достық» на 300 мест. При Доме дружбы функционирует более 50 клубных и творческих объединений, в том числе 2 фольклорных, 25 вокально-хоровых, 1 драматический, 2 инструментальных, 19 хореографических коллективов.

В 2013 году ансамблю казачьей песни «Воля» и русскому хоровому коллективу присвоено звание «Народный коллектив». Большой популярностью пользуется познавательный проект «Дорогой предков», который знакомит со старинными, народными обычаями и традициями этносов, проживающих на полиэтничной земле Казахстана. Этнокультурные объединения и их творческие коллективы активно участвуют в благотворительной акции «Қамқорлық», проектах «Терапия творчеством», программах «Возьмемся за руки, друзья!» для детей-инвалидов.

На областном радио еженедельно выходят в эфир передачи «Казахстан в современном мире», «Казахстан – наш общий дом», «Қазақстан бүгінгі таңда», на областном телеканале «Қазақстан-Павлодар» ежемесячно выходят телепередачи «Ортақ шаңырақ астында», «В семье единой».

Совместным проектом АНК Павлодарской области и Дома дружбы является выпуск газеты «Достық шаңырағында», рассказывающей о деятельности этнокультурных объединений области.

Ежегодно областной Ассамблеей народа Казахстана совместно с Домом дружбы проводится более 400 мероприятий с участием более 60 тыс. человек.

Сейчас, в Год юбилея АНК, мы наметили большую программу деятельности и уже начали ее воплощать – в рамках мира, согласия и патриотизма.