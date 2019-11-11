​Мы – народ Казахстана

Шымкент стал четвертым городом в стране, где состоялось заседание «круглого стола» «Этносы Казахстана: вклад в историко-культурное наследие народа». В его работе приняли участие ведущие специалисты в области исторической науки, межэтничес­ких отношений, архивного дела, представители региональных АНК, КГУ «Қоғамдық келісім», этнокультурных объединений из Туркестанской, Кызылординской областей и городов Алматы, Тараза, Шымкента, преподаватели и студенты вузов.

– Мы хотим показать вклад этносов в историко-культурное наследие и социально-экономичес­кое развитие Казахстана, – говорила заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» доктор политических наук Асем Кайдарова. – Мы вмес­те создали нашу уникальную страну, все внесли свой вклад. Мы – единый народ.

По итогам работы диалоговых площадок будет создана база данных, в которую войдут наиболее выдающиеся личности. Всего их будет 50. На трех предыдущих встречах, состоявшихся в Усть-Каменогорске, Актобе и Петропавловске, в общей сложности предложено более 30 кандидатов.

Начальник отдела менеджмента и мониторинга Южно-Казахстанского педагогического университета кандидат исторических наук Гульжан Сугирбаева предложила пополнить этот список династией Подушкиных, внесших огромный вклад в развитие археологии и истории юга Казахстана. Директор Центра адаптации иностранных студентов Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Шахло Наралиева считает достойной кандидатуру общественного деятеля Икрама Хажимжанова.

Предложения будут вынесены на утверждение особого жюри, в составе которого 18 ученых. 12 ноября в ходе республиканской конференции в Нур-Султане будут подведены итоги и объявлен список из 50 личностей.

Формирование общеказахстанской электронной базы данных о жизни и творчестве деятелей культуры, образования и науки разных этносов страны, внесших значительный вклад в историко-культурное наследие единого народа Казахстана, продолжится. Ежегодно база будет пополняться новыми именами.

Ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова кандидат исторических наук Алтын Уалтаева представила участникам диалоговой площадки интерактивную научную историческую карту «Народ Казахстана». Она рассказала, как шел сбор информации о 36 многочисленных этносах страны. В нынешнем году в цент­ре внимания ученых оказались наиболее малочисленные этносы, такие как авары, финны, марийцы, удмурты.

Постепенно карта пополнится информацией о языке, религии, письменности, традициях, обы­чаях всех 126 этносов, которые, по данным переписи 2009 года, проживают на территории нашей страны. Алтын Уалтаева призвала все этнокультурные объединения в регионах включиться в эту работу, чтобы сообща пополнить карту «Народ Казахстана».