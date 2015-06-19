Мы – наставники! Свежий выпуск 422 Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

На площадке развевались связанные в огромный букет красные и белые воздушные шары. На белых виднелась надпись: «Жду наставника». Мальчики и девочки – воспитанники детских домов – собрались здесь в этот день, чтобы найти своего куратора, наставника. Ни горячее солнце, ни слепой дождь не могли этому помешать. Пока ребята резвились на свежем воздухе, их потенциальные наставники, прошедшие учебу и тренинги, получили сертификаты и присоединились к ним.

– Мы совместно реализуем проект «Наставники», – говорит одна из координаторов проекта Сауле Кагарова, она же наставник. – Мы также готовимся лоббировать реформу помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ее цель – изменить сегодняшнюю систему заботы о детях и перейти к профессиональным патронатным семьям. Реформа – процесс длительный, а дети, живущие в детских домах, уже сегодня нуждаются в заботе, внимании и поддержке. Мы изучили разные проекты для подростков и остановились на международном аналоге нашего наставничества Big Brothers, Big Sisters.

Моя собеседница рассказала, что начало волонтерского движения положено для воспитанников частного детского дома «Ковчег», что в Талгаре. Сегодня при поддержке департамента образования акимата города волонтеры успешно сотрудничают с детскими домами в Алматы. Недавно запустили проект в Астане. Уже 30 детей нашли своих старших друзей. В этот раз более 30 взрослых встретились с будущими подопечными. К слову, вступить в ряды волонтеров-наставников может каждый казахстанец старше 21 года независимо от профессии. В школе наставников волонтеров обучают азам общения, а специалисты-психологи учат соответствующим профессиональным навыкам.

Два часа в неделю взрослые и дети посвящают экскурсиям и разговорам по душам. Используя такую новую форму отношений, как «гостевая семья», наставник может пригласить подопечного домой, в семью. Научить готовке, хозяйству, познакомить с друзьями. Вот такое дружеское общение. Регулярные результаты тестирований ребят свидетельствуют, что появление «персонального» взрослого положительно влияет на самооценку, успеваемость, настрое­ние ребенка. Он становится более открытым, уверенным в себе.

На презентации проекта я познакомилась с уже сложившимися парами «наставник – подопечный».

– Прошлой осенью заполнила анкету и пришла на встречу знакомства с координаторами проекта и детьми, – вспоминает бухгалтер по профессии Перизат Масимбаева. – Увидела жизнерадостную Сашу Токареву. Так с первого дня и выбрали друг друга. Я очень люблю свою подопечную, она для меня – родной человек. Вместе строим планы. Очень хочу помочь ей поступить в колледж, выбрать профессию по душе.

Асель Дашимовой 32 года. Она менеджер по транспортным перевозкам. С удовольствием помогает Марине Расторгуевой. Их, таких разных, часто называют сестрами: так они похожи и внешне, и состоянием души.

– Наша дружба приносит мне большую пользу, – считает подросток. – Это общение, знания. Много времени мы проводим в домашней обстановке у моего наставника.

– Говорим о будущей профессии, учебе, работе Марины, – добавляет Асель. – Думаю, что она будет дружкой на моей свадьбе, и это планируем. И как бы обстоя­тельства не складывались, мы всегда останемся вместе.



