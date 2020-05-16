Мы научились бороться с коронавирусом – Биртанов

В Семее во время церемонии награждения медиков, принимавших участие в лечении пациентов от коронавирусной инфекции, прибывший в город с рабочим визитом министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заявил, что казахстанские врачи научились бороться с коронавирусом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской инфоцентр.
"Сегодня
в регионе один из самых низких уровней заболеваемости, в том числе коронавирусной инфекцией. Мы думаем, что мы научились бороться с инфекцией, она уже не такая для нас опасная, как раньше. Она не стала менее опасной, но мы стали более подготовленными и уверенными в себе. Думаю, мы и далее будем работать в этом направлении", - сказал Елжан
Биртанов.
Он поблагодарил медработников за слаженную работу в условиях пандемии.
"Хочу поблагодарить вас за труд. Не только тех, кто сегодня награжден, но и всех тех, кто на сегодня всё ещё остаётся на своем боевом посту. От вашей работы сегодня зависит будущее нашей страны. Ситуация, которая сложилась в стране, стала неожиданностью, но, несмотря на это, медики достойно вышли на работу, встречали больных и оказывали им медицинскую помощь. Во время пандемии мы увидели в системе здравоохранения свои пробелы и промахи, и работаем сейчас над усилением. Нельзя недооценивать труд медиков. Вопросы социального статуса медицинских работников будут кардинально пересмотрены. Медики будут получать необходимую поддержку", - заключил глава Минздрава.
Приказом министра здравоохранения РК медики были награждены нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами.
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