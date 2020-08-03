Мы не будем показывать пальцем в потолок или гадать – Цой о прогнозе по COVID-19 в Казахстане

В ходе онлайн-брифинга в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил на вопрос журналистов о возможном росте заболеваемости COVID-19 осенью, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Это прогнозный показатель по осенне-зимнему периоду, то есть ожидаемый подъем респираторных заболеваний, где может быть наслоение на коронавирусную инфекцию. Данные прогнозы у нас имеются, но очень многие обстоятельства могут исказить их. Один из ключевых факторов – это соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Если люди не будут носить маски, если не будет дистанцирования, к сожалению, данный показатель может быть не только осенью, но и в августе. Если массово будем выходить на улицу, будем контактировать, то может быть другой сценарий. Но пока мы готовимся к осеннему и зимнему периодам. Сейчас практически в три раза увеличено количество койко-мест, мы готовим лекарства, средства индивидуальной защиты и все остальное", – сказал Цой.
Журналисты поинтересовались, сколько должно быть заболевших, чтобы Казахстан достиг пика заболеваемости.
"Цифр прогнозных на сентябрь нет. Будем их рассчитывать, учитывая действующую статистику, те данные, которые у нас на август месяц появятся. Приблизительно мы сможем дать эти ориентиры, когда мы проанализируем ситуацию на начало августа. Показывать пальцем в потолок или небо, гадать – это неправильно. Мы знаем, что в осенне-зимний период реально возможен рост. Но еще раз скажу, что очень много вводных, которые не зависят от прогнозирования, особенно по соблюдению режима", – ответил глава Минздрава.