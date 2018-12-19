Мы не поддерживаем идею о введении единой электронной валюты в ЕАЭС – глава МНЭ РК
Лаура Тусупбекова
Казахстан не поддерживает идею российского национального платежного совета о введении единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом в Мажилисе, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Глава МНЭ подчеркнул, что эта инициатива не является официальной позицией российского правительства.
"Эта инициатива не является официальным предложением российской стороны. Это российский национальный платежный совет обсуждает (…) Мы не поддерживаем", - сказал Тимур Сулейменов.
Он отметил, что национальная валюта является одним из признаков суверенитета любого государства.
"Позиции по данному вопросу мы много раз выражали, это моя личная позиция и позиция как политического, государственного человека: я считаю, что национальная валюта - это символ нашего суверенитета, почти такой же, как гимн, флаг и герб, поэтому мы ее должны всячески беречь, развивать и сохранять, и каких-то других возможных квази, прокси валют допускать не должны", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что Национальный платежный совет РФ выступил с предложением о создании единой электронной валюты для трансграничных расчетов на территории ЕАЭС.
По словам председателя правления организации Алмы Обаевой, новую валюту планируется применять только в операциях взаимозачетов при межгосударственной торговле. Новые деньги будут исключительно электронными.
По мнению авторов идеи, введение такой валюты необходимо для облегчения взаимных расчетов в условиях угрозы санкций. Отмечается, что курс новой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц стран-членов ЕАЭС по отношению друг к другу.