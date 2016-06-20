Мы не собираемся укреплять сферу влияния в Центрально-Азиатском регионе – Посол КНР в РК

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй заявил о том, что у Китая нет намерения укреплять сферу своего влияния в Центральной Азии, передает корреспондент Kazpravda.
"У нас нет намерения создать сферу влияния в Центрально-Азиатском регионе, и мы не преследуем каких-либо корыстных целей. Все сотрудничество будет основано на взаимовыгодной основе. У нас есть очень хорошие механизмы взаимодействия и ведения диалога с другими странами, в том числе и с Российской Федерацией, и США, и с Европейским союзом", – отметил он в рамках XIV ежегодной Конференции по безопасности.
Китайский посол также подчеркнул важность совместных мероприятий по поддержанию безопасности в данном регионе и пообещал, что Китай будет придерживаться выбранной линии взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы считаем, что нужно объединить усилия всего международного сообщества для поддержания стабильности и безопасности в этом регионе. Мы продолжим проводить мирную политику в отношении этого региона для возможности реализации создания экономического пояса Шелкового пути. Это важно не только для Китая, но и для всех заинтересованных стран. И очень важная составляющая для реализации задуманного – безопасность.
Мы будем поддерживать такие мероприятия с КИСИ и в будущем, и хотел бы отметить, что у нашего посольства очень теплые отношения с этой организацией. Китайское правительство со своей стороны будет предпринимать все усилия для укрепления сотрудничества со всеми странами Центральной Азии", – сказал г-н Ханьхуэй.
По его словам, для Китая очень важно осуществлять сотрудничество со странами Центрально-Азиатского региона во всех сферах деятельности.
"Развитие экономики играет очень важную роль для поддержания стабильности и безопасности каждой страны. Мы осуществляем тесное сотрудничество со странами Центральной Азии как в экономической, так и в политической областях и в сфере безопасности", – заключил он.
Конференция по безопасности организована Казахстанским институтом стратегических исследований и проводится на ежегодной основе. В этом году мероприятие проходит под эгидой казахстанско-китайского форума.
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