"Мы обеспечим людям чистый воздух" – Токаев о своем обещании алматинцам

Президент
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Фото: akorda.kz
Глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжился посещением ТЭЦ-2 имени Айткали Жакутова.

Президент ознакомился с ходом подготовки к строительству на территории станции парогазовой установки мощностью до 600 МВт.

Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщил Главе государства, что после запуска газовых установок к 2026 году выбросы вредных веществ с ТЭЦ-2 уменьшатся с 50,4 тысячи тонн до 6,7 тысячи тонн в год.



Затем состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы, символизирующей начало строительных работ.

Обращаясь к участникам мероприятия, Президент отметил, что возведение новой установки даст старт широкомасштабной модернизации всего Алматинского энергокомплекса.

«В ближайшие пять лет Алматы и Алматинская агломерация будут обеспечены устойчивым энерго- и теплоснабжением. Сам факт, что Глава государства заложил эту капсулу и дал старт работам, естественно, влечет за собой большую ответственность с точки зрения реализации намеченных планов», — сказал Касым-Жомарт Токаев.



Президент призвал руководство «Самрук-Казына» и власти города, а также сотрудников ТЭЦ в срок и качественно выполнить все намеченные планы. Он подчеркнул крайнюю важность этой работы, поскольку регион является одним из ключевых экономических центров страны.

«Самое главное, мы улучшим экологию и обеспечим людям чистый воздух. Для меня это приоритет. Я обещал алматинцам, что с моей стороны и по моему поручению Правительством будут предприняты необходимые действия для обеспечения города чистым воздухом. Действительно, на протяжении целого ряда лет горожане страдали от не совсем здоровой экологии. Эту проблему нам нужно решить раз и навсегда», – поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил символичность начала реализации проекта в год 30-летия Независимости Казахстана.

«Я уверен, что он поможет вернуть Алматы былой статус самого зеленого и чистого города и повысить качество жизни горожан», – заключил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками ТЭЦ-2 и поздравил их с сегодняшним событием.







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