Мы – одна команда

Несоответствие размещаемого образовательного госзаказа стремительно меняющимся запросам рынка труда –

ключевая проблема высшего образования.

Эти и другие проблемы озвучил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, прибывший в числе гостей на празднование 60-летия Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова. Такое нынче время, что и в ходе юбилейных мероприятий говорят все больше о вызовах времени и реформах.

Саясат Нурбек напомнил о поручениях Президента, о том, какие большие цели и задачи стоят перед высшим образованием страны.

– Сегодня на стратегию нашего развития достаточно сильно влияют факторы извне. Демо­графический рост, наблюдаемый в стране, совпал с процессами урбанизации: крупные города «высасывают» молодежь из регионов, но не могут предоставить им работу по специальности, – подчеркнул он.

Более того, многие региональные вузы, по его словам, в скором времени не смогут обучать всех желающих, поскольку прогнозируется дефицит мест.

– Последний раз капитальные инвестиции в академическую инфраструктуру в Казахстане вкладывались в 60–70-е годы прошлого столетия. Региональные университеты, такие как и университет имени Уалиханова, остались «зажатыми» быстро развивающейся за последние 20–30 лет городской инфраструктурой, – говорил министр.

Один в поле не воин. Саясат Нурбек, видимо, вспоминая эту пословицу, сделал интересное предложение коллегам, ректорам местных, региональных и столичных вузов, собравшимся на торжество.

– С сегодняшнего дня команда Министерства науки и высшего образования – это не только те, кто обычно сидит в президиуме, кабинетах ведомства. В нашей команде теперь и все ректоры университетов. Каждое ваше предложение, рекомендации очень важны для нас. Нам хотелось бы знать, устраивают ли вас принимаемые министерством решения, помогают ли издаваемые приказы в работе, научном поиске и исследованиях либо ограничивают и в чем-то препятствуют, – сказал Саясат Нурбек.

С нынешнего года министерство фокусирует внимание на региональных вузах. За ними будет оставаться преимущество при размещении грантов. В каждом регионе появится свой атлас профессий или сборник востребованных специальностей на рынке труда на ближайшие 3–5 лет. К слову, с начала следую­щего года эта работа начнется и в Акмолинской области.

Не преминул спикер поделиться своим впечатлением от проекта «Серебряный университет», реализуемого в Ualikhanov University.

– Наряду с двумя традиционными миссиями – образовательной и исследовательской – вуз достойно исполняет и третью – социальную миссию, став активным партнером региона. В рамках проекта люди старшего возраста могут проходить переподготовку, приобретать новые навыки. Об этой важной модели работы мы рассказываем всем другим вузам. К слову, на прошлой неделе эта модель заработала в политехническом университете имени Сатпаева, – подчеркнул министр.

В целом же, к сожалению, отечественные вузы не успевают реагировать на стремительно меняющиеся запросы рынка труда. Поэтому необходима цифровизация. По словам министра, знакомясь с материальной, научной базой Ualikhanov University, он увидел прекрасные научные лаборатории с современным оборудованием, в которых онлайн-курсы ведут преподаватели из Испании, Италии. Подобный обмен опытом также важен.

В этом контексте министр напомнил о том, что в сентябре нынешнего года Глава государства, находясь с визитом в Нью-Йорке, подписал договор о трехлетнем сотрудничестве с лидером онлайн-обучения – платформой Coursera. В рамках трехлетнего соглашения преподаватели отечественных вузов научатся создавать онлайн-контент в соответствии с международными стандартами.

– Необходимо открывать наше образовательное пространство. Бояться конкуренции не нужно, к нам должны «заходить» сильные зарубежные вузы. Как известно, Глава государства поручил до 2025 года открыть в стране пять филиалов ведущих зарубежных вузов. Мы открыли три филиала в Алматы, Атырау, четвертый – на базе университета имени Козыбаева в Петропавловске. Замечу, впервые в истории открылся филиал зарубежного вуза – Университета Аризоны – в региональном вузе, – отметил министр.

Результаты не заставили себя ждать: в Северо-Казахстанской области, где 60% выпускников обычно уезжали, поступая в основном в вузы соседней России, впервые остановлено и развернуто в обратную сторону миграционное сальдо в этой сфере.

Торжество по случаю 60-летия вуза продолжилось награждением ветеранов и преподавателей, концертными номерами. На месте будущего общежития университета на 1 500 мест с участием гостей была заложена «капсула времени».