Президент Казахстана: Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихата

В Казахстане окончательно отойдут от суперпрезидентской формы правления, будут усилены полномочия Парламента, маслихата. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXIII съезда партии "Amanat", передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Изменения и дополнения в конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. Либерализация партийного и выборного законодательства укрепит роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти", – сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, конкуренция за голоса избирателей станет более острой. Безусловно изменится динамика и содержание самого политического процесса.

"Учитывая это, наверняка, в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан. Мы видим, что в целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии "Adal" объединения с партией "Amanat", – дополнил Президент РК.

Напомним, 16 марта на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что суперпрезидентская система правления оправдала себя, но в новых условиях требуются реформы. По мнению президента, список полномочий главы государства должен быть серьезно сокращен.