Мы ощутили реальную поддержку – мама 12-ти детей из ВКО

Общество
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Во время собрания общественности области жительница Усть-Каменогорска и мама двенадцати детей поблагодарила Президента страны Нурсултана Назарбаева за комплексный подxод к поддержке многодетных и малообеспеченных семей, передает Kazpravda.kz.      

Как сообщает УВП ВКО, только недавно аким области Даниал Ахметов проводил встречу с многодетными матерями, где рассказал о новых льготах для больших семей, а также о том, как разработана программа комплексной поддержки.

Почти месяц действует акция, в рамках которой члены многодетных и малообеспеченных семей проходят медицинские обследования.

Помимо этого, теперь более 3,5 тысяч детей из этой категории будут бесплатно ходить в дошкольные учреждения. Для этого из бюджета области выделят 266,4 млн тенге. Дополнительно через Фонд всеобуча выделено 500 млн тенге на покупку школьной формы для 28 700 детей из малообеспеченных и многодетных семей. 4 200 детей будут бесплатно обучаться в колледжах. Мамы же смогут получить востребованную профессию на краткосрочных курсах.

Реальные возможности появились также для открытия собственного дела по программе "Продуктивной занятости". Для реализации бизнес-идей выделено 67,7 млн тенге на получение грантов до 100 МРП. Еще одно большое подспорье – расширение программ микрокредитования на селе. По региональной программе "Асыл ана" семьи смогут получить беззалоговые кредиты под 4%. По действующей программе "Кәсіпкер" будет субсидировано 40 млн тенге на снижение процентной ставки с 6% до 4%.

"Мы с мужем привыкли рассчитывать только на свои силы. Но после продуктивного диалога с акимом области мы ощутили реальную поддержку. Особо радостные новости – помощь в покупке школьной формы, ведь на это уходит половина семейного бюджета. Большое подспорье – бесплатное обучение в колледжах. Отдельно хочется отметить, что Президент РК Нурсултан Назарбаев обратил внимание на упрощение процедур при получении пособий. Вы даже не представляете, насколько это важно для матерей, которые постоянно заняты с детьми. Все преобразования дадут дополнительный доход моей семье – порядка 280 тысяч тенге. Это очень ощутимая для нас сумма. От лица многодетных семей я выражаю большую сердечную благодарность нашему Елбасы", – говорит Евгения Черкашина.

Как отметил Даниал Ахметов, бюджет Восточного Казахстана всегда был социально-ориентированным. Ежегодное инвестирование в отрасли социальной сферы составляет более 50% бюджета области.

В Восточном Казахстане адресную социальную помощь получают 38,2 тысячи человек. С 1 июля этого года механизм назначения АСП изменится: черта бедности повысится с 50% до 70% прожиточного минимума, то есть с 14 849 тенге до 20 789 тенге. Помимо этого, при исчислении совокупного дохода семьи для назначения адресной помощи больше не будут учитываться пособия по многодетности, инвалидности ребенка и стипендии учащихся. Саму процедуру назначения АСП упростят, будет достаточно предоставить только удостоверение личности.

Размеры пособий по уходу за детьми с инвалидностью и лицами старше 18 лет первой группы инвалидности с детства вырастут на 30%, до 41 600 тенге.

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