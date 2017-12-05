Мы планируем создать наилучшие условия для бизнеса – Сагинтаев
Инга Селезнева
Правительство Казахстана решительно настроено создать не просто хорошие, а наилучшие условия для бизнеса. Об этом сказал Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к иностранным инвесторам в ходе международного круглого стола Kazakhstan global Investment Roundtable, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Казахстан был, есть и остается открытой страной. Мы вступили в Комитет по инвестициям ОЭСР. В этой связи я хотел бы подчеркнуть решимость Правительства создать не просто хорошие, а наилучшие условия для бизнеса. Во-первых, мы укрепим консультационные услуги для инвесторов. По каждому вашему запросу госорганы или МИО будут предоставлять ответ в течение 10 рабочих дней на английском языке. Но если вы обратитесь на русском или на казахском, мы можем дать вам ответ и на этих языках. Но мы ориентируемся на то, чтобы давать ответ в течение 10 дней на английском языке", – сказал Премьер-министр.
Кроме того, Бакытжан Сагинтаев отметил, что Казахстан поэтапно переходит к тому, чтобы предоставлять ответы иностранным инвесторам только на английском языке. Так, по его словам, это случится в 2020 году.
"В ЦОНы, клиники, школы, организации дошкольного образования, миграционные, налоговые службы будут специально набираться сотрудники со знанием английского языка. Все ключевые для инвесторов нормативные и правовые акты будут публиковаться также на английском языке на сайтах МИДа, МИРа, а также на сайте национального агентства Kazakh Invest", – продолжил Премьер.
Также он сообщил, что будут улучшены условия въезда в Казахстан для иностранных инвесторов.
"Прежде всего улучшатся процессы внедрения электронной визы, прохождения границы, миграционного учета и вопросы безопасности. По всем этим четырем направлениям каждый уполномоченный орган будет строить необходимую работу", – добавил Сагинтаев.