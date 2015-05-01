Мы победили! 566 Сергей ВОЛКОВ

«Боевой товарищ и друг» – так называли в годы Великой Отечественной войны «Казахстанскую правду». С первых ее дней на страницах нашего издания публиковались статьи и репортажи о том, как страна дала отпор захватчикам, на какие беспримерные жертвы шел народ, чтобы выстоять и победить. Ежедневно печатались материалы о том, как Казахстан вместе с другими братскими республиками живет одним порывом: «Все для фронта, все для Победы!».

Многие корреспонденты газеты ушли на фронт и не вернулись с полей сражений. Память о них коллектив издания бережно хранит.

Уже более десятка лет «Казахстанская правда» еженедельно публикует в рубрике «Свет Победы» материалы, посвященные мужеству и героизму казахстанцев как на фронте, так и в тылу.

Готовили и продолжают готовить эти материалы журналисты газеты и наши коллеги не по обязанности, а по искреннему желанию отдать долг уважения, восхищения и почитания перед старшими поколениями земляков, положивших на алтарь Великой Победы все, что у них было. А еще для того, чтобы новые поколения наших соотечественников знали и помнили подвиги их славных дедов и прадедов.

Именно благодаря тому, что у нас не забывают об этом, за годы независимости в Казахстане была сформирована высокопрофессиональная и крепко обученная армия. Поэтому сегодня наши Вооруженные силы свято помнят боевые заветы старших поколений. Рассказывая каждую неделю в рубрике «Служу Отечеству» о нынешних армейских буднях, наша газета постоянно нацелена на всемерное укрепление казахстанского патриотизма.

В данное издание вошла лишь небольшая часть тех статей, очерков и рассказов, которые были опубликованы в последние годы в «Казахстанской правде». В год 70-летия Великой Победы казправдинцы посвящают их всем, кто сделал и делает все для того, чтобы жители нашей страны всегда жили под мирным небом.