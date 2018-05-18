Мы подходим к предоставлению услуг госаппаратом, который будет эффективным и качественным – Жумагалиев
Жанат Тукпиев
Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев выступая на XI Астанинском экономическом форуме заявил, что в скором времени государственные услуги будут предоставляться компактным и эффективным государственным аппаратом, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы подходим вплотную с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции к вопросу оптимизации госорганов. Мы подходим вплотную к предоставлению услуг государственным аппаратом, который будет меньше, который будет более эффективным и качественным. И это, как мне видится, очень важный элемент цифровизации в госуправлении", - заявил Жумагалиев.
По его словам в скором времени появятся услуги, которые будут работать только в электронном виде.
"Мы поставили такую цель – перевести в электронный вариант более 80 процентов госуслуг. И оказывать населению услуги без какого–либо человеческого фактора. Чтобы гражданин, обращаясь к государству, получал те или иные справки в автоматическом режиме, без какого-либо госслужащего, через соответствующие базы данных, информационные системы. В этом отношении мы сегодня проводим работу и, конечно же, будем демонстрировать нашему населению то, что это реально работает", - заключил заместитель Премьер-Министра РК.
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