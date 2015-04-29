Свежий выпуск
Мы помним братство фронтовое
Любовь Шашкова
– Служба в армии для Байкена Ашимова началась в 1938 году: в Нежине Черниговской области он был зачислен красноармейцем в стрелковый полк, входивший в корпус Киевского особого военного округа. В 1939-м, когда гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу, войска Киевского округа вошли в Западную Украину и Западную Белоруссию. Срочно переброшенные к северным границам СССР с началом советско-финской войны части Киевского округа в финской кампании не участвовали, а весной 1941-го тех, кто призывался в армию в 1938-м, демобилизовали. За четыре дня до начала Великой Отечественной войны Ашимов вернулся домой.
В ноябре 1942-го, пройдя трехмесячные курсы в Харьковском (Ташкентском) военном училище, он был направлен на Северо-Западный фронт и назначен заместителем командира по политической работе в мотострелковую роту. На обороне Сучанских болот вблизи города Спас-Деменска Калужской области получил боевое крещение. «Оборонительных сооружений у нас, по сути, не было никаких, – пишет в своей книге Б. Ашимов, – под ногами непроходимые болотистые места, сверху беспрестанно бомбит вражеская авиация, бьет артиллерия. Атаки врага наши солдаты отражали в положении лежа… Доставить на передний край боеприпасы, продукты и медикаменты, как и держать оборону, было неимоверно трудно, и за считанные дни в роте, куда я прибыл, осталось лишь сорок процентов людей. Но они продолжали сражаться. И выстояли».
Спустя три месяца Ашимов был откомандирован в 87-ю стрелковую бригаду, сформированную в Ашхабаде, позже на ее базе создана 76-я стрелковая дивизия, с которой и прошел он весь свой боевой путь инструктором политического отдела. В 1943-м части дивизии принимали участие в наступательных боевых действиях Западного фронта, которым командовал маршал Г. Жуков, по освобождению города Ельня, переходившего из рук в руки дважды. За его освобождение дивизии присвоено почетное звание «Ельнинской». В жаркие дни июля 1944-го части стрелковой дивизии вышли к границе с Польшей. Вместе с советскими солдатами наступали и бойцы войска Польского.
«Во время наступательной операции в Советской Украине и Польше, – пишет Б. Ашимов, – начальником политотдела дивизии был В. А. Долгополов. Он и вынес меня, тяжелораненого, с поля боя под Варшавой и доставил во врачебно-санитарный батальон. После войны в чине отставного полковника Виталий Арсеньевич жил во Львове и прислал мне свою книгу «От Западного Буга до Вислы». В ней были собраны воспоминания участников войны, очерки. Он написал: «Дорогому боевому другу, участвовавшему в освобождении Польши, товарищу, прошедшему вместе боевой путь от Западного Буга до Вислы».
Ашимов пролежал в госпитале более десяти месяцев, вернулся домой уже после Дня Победы, но так и носил в ноге до конца жизни осколок немецкого снаряда… После войны, спустя много лет, он и его боевые товарищи искали, находили друг друга, постоянно переписывались, встречались. Это было настоящее фронтовое братство. Сегодня оно сохраняется детьми и внуками ветеранов. Внучке Байкена Ашимовича Лауре Сейдалиной-Ашимовой после настойчивых поисков удалось получить копии наградных листов, фронтовых приказов, благодарственных писем, даже вещевых книжек своего дедушки…
В одном из интервью «Казахстанской правде» Ашимов говорил: «Думаю, на войне я не посрамил имя казахского солдата, не жалел ни жизни, ни крови. За что получил от имени Сталина два благодарственных письма, был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги», высшей воинской наградой Польши – орденом «Вертути миллитари» – за участие в освобождении ее столицы – Варшавы».
У каждого участника войны, кроме общей, была и своя Победа, сказал он однажды. Для многих она стала главным событием в жизни.
Ждем ответов читателей на вопросы (LubaShashkova@mail.ru):
1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?

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