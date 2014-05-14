Мы разные, но судьба у нас одна

В своем письме руководитель и режиссер народного театра Сарыкольского района Костанайской области В. Стародуб отметил, что непосредственное участие в работе ассамблеи дает совершенно иное понимание ее значимости.

«В памяти навсегда останется атмосфера радушия, дружбы, уверенности в светлом будущем нашей страны. Ведь за многие годы, пройденные вместе, объединились наши судьбы, наша жизнь, мы стали единым обществом», – говорится в обращении.

Председатель чечено-ингушского культурно-просветительского общества «Вайнах» из Уральска Д. Саратов обратил внимание на уникальность ассамблеи, являющейся гарантом стабильности и процветания.

«Время подтвердило верный курс к единству через многообразие. У наших детей есть будущее, а у нас – уверенность в сохранении богатого наследия традиций, культуры и языка», – пишет автор.

Благодарность за укрепление мира и общественного согласия в стране от имени всех этнокультурных объединений региона выразил председатель русского этнокультурного объединения Восточно-Казахстанской области Н. Зайцев. Он заверил, что восточноказахстанцы приложат все усилия для развития экономики государства, укрепления межэтнических отношений и гражданского равноправия. К данному мнению присоединяется домбристка жительница Семея О. Сагындыкова, выразившая радость по поводу участия в сессии, на которой она получила возможность выступить перед всей страной.

Заместитель председателя общественного объединения «Еврейское этнокультурное объединение «Шиват Цион», директор школы № 2 Тараза С. Гурская рассказала, что в этом учебном заведении обучаются дети 37 национальностей.

«Деятельность педагогического коллектива направлена на воспитание толерантности и уважения друг к другу вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности, социального положения. Я горда, что живу в стране, где главенствуют стабильность и единство народа», – говорится в письме.

Готовность молодых казахстанцев выполнять все поставленные задачи выразил руководитель молодежного центра общественного объединения «Ассоциация дунганских культурных центров Жамбылской области «Вынхуа» З. Махусеев.

«Мы – молодое поколение новой страны. Нас много, все мы разные, но судьба у нас одна. Мы заверяем Вас, что не подведем и сделаем все для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых государств мира», – пишет автор.

Исполнительный директор ассоциации молодежи Алматинской области «Бірлік» Н. Белик рассказала о своей судьбе и отношении к ставшей для нее родной стране.

«Талдыкорган – это мой город, а Казахстан – моя страна, моя Родина, которая с любовью приняла меня. Я родилась и выросла в другой республике и 17 лет тому назад прибыла в Казахстан. Познав войну, я приехала в страну, в которой умеют ценить мир, взаимопонимание, уважение и согласие», – говорится в письме.

Председатель Карагандинского филиала Ассоциации корейцев Казахстана Л. Ким отметила, что озвученные Главой государства 7 принципов новой стратегии были восприняты ею как назидание сохранить то ценное, что было достигнуто старшим поколением, приумножить его и передать молодежи.

«Наши старейшие, при всех тяготах пережитых ими времен репрессий, не ожесточились, и в наших семьях говорили не об ужасах тех лет, а об обретенной надежде на будущее благодаря казахам, которые дали им теплый кров, поделились последним кус­ком хлеба, а также о том, что надо быть благодарными этой земле, ставшей для нас не мачехой, а матерью-Родиной.

Мы этого никогда не забудем и всегда будем в долгу перед ними», – пишет автор.

Член АНК Г. Яндиев отметил, что под руководством Главы государства Казахстан выполнил огромный объем работы по укреплению мира и согласия.

«Пользуясь возможностью, хочу выразить Вам благодарность за каждую непролитую слезу матерей, за каждого не испытавшего ужас ребенка, за всех нас, сохранивших веру в святую казахскую землю», – говорится в письме.

Член научно-аналитического центра Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана А. Ахетова отметила важность единства в момент хрупкости мира.

«Мы, казахстанцы, особенно обостренно чувствуем меру той громадной ответственности, что лежит на каждом из 17 миллионов жителей страны за созидательную, безопасную, толерантную атмосферу единения и подлинного братства по судьбе, что объединяет нас», – пишет автор.

З. Шуатаева из Кокшетау подчеркнула важность сохранения стабильности, мира и согласия.

«Сила Ваших слов, непоколебимое убеждение, вера в торжество намеченных стратегий воздействуют на каждого из нас. Зрелость выступлений молодежи, ее благодарность Вам воспринимаются по-особому, и не остается места никаким сомнениям: будущее за нами», – говорится в письме.

Руководитель научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области В. Молотов-Лучанский подчеркнул, что из года в год АНК набирает все большую силу, зарабатывает заслуженный авторитет у населения страны, и прошедшая сессия – яркое тому доказательство.

Председатель кыргызского этнокультурного объединения Кызылординской области С. Жубатханов, председатель Кызылординского областного греческого этнокультурного объединения «Понтийцы» Ф. Алхазов и член русского этнокультурного объединения «Русское землячество» Мангистауской области Н. Савченко отметили важность принципов казахстанской культуры мира, духовности и согласия, которые стали общим для народа достоянием.

С особой радостью восприняли решение об объявлении 2015 года Годом Ассамблеи народа Казахстана председатель башкирского этнокультурного объединения «Салават» Мангистауской области У. Азнабаев, ветеран чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Атырауской области С. Акаев и председатель центра казахских традиций и обычаев Алматинской области С. Шыныбаев.

Уверенность в выполнении поставленных в Стратегии «Казахстан-2050» задач выразили член научно-аналитического центра Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Б. Газдиева, представитель этнокультурного объединения «Возрождение» Атырауской области Ю. Кустадинов, жительница села Алтын-Дала Костанайской области Т. Ситникова и генеральный директор ТОО «КазАрмапром» из Уральска С. Качало, сообщила пресс-служба Президента.