В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран и взаимодействия по парламентской линии.

Спикер Сената отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке.

– Усилиями Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева между нашими странами установлены тесные торгово-экономические, культурные и политические связи, основанные на взаимном уважении и доверии. В настоящее время Глава государства уделяет пристальное внимание дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии, – отметил спикер Сената.

Председатель палаты подчерк­нул, что наши страны имеют все возможности для развития успешного межпарламентского диалога. Он также поблагодарил своего собеседника за активное участие представителей Саудовской Аравии в проводимых в Казахстане съездах лидеров мировых и традиционных религий, а также отметил необходимость активизации межгосударственного сотрудничества в постпандемический период.

– Наши страны объединяют тесные исторические, духовные и культурные связи. Мы внимательно наблюдаем за экономическим развитием Саудовской Аравии. Отдельно хочу отметить программу Saudi vision 2030, направленную на диверсификацию экономики, развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры и туризма. Мы решаем схожие задачи. Многие аспекты и направления экономических реформ в наших странах схожи, так как их главная цель – повышение благосостояния народов наших государств, – сказал Мау­лен Ашимбаев.

В ходе беседы спикер Сената также поздравил правительство Саудовской Аравии с успешным председательствованием в организации G-20.