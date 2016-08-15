​Мы родом из села

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Молодежь – будущее страны, ее опора. И, как в других регионах, по поручению Главы государства в Карагандинской области советы по делам молодежи возглавляют акимы всех уровней, а в городах и районах созданы центры молодежных инициатив. Но вот о том, как живется молодым селянам, какие проблемы удается им решить на местном уровне, а какие требуют вмешательства на уровне акима области, как правило, становится известно на традиционных ежегодных форумах сельской молодежи.

Здесь поднимаются и всесторонне решаются актуальные вопросы, координируются совместные действия исполнительных органов, НПО, проводится разъяснительная работа о мерах социальной поддержки проживающих в селах. В нынешнем году к форуму было приурочено выездное заседание совета по делам молодежи под председательством акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова. Участниками встречи в Осакаровском районе стали молодые селяне, руководители областных управлений, заместители акимов сельских районов, директора ресурсных центров, предприниматели, НПО.

В приветствии к ним аким области остановился на роли молодых селян в решении задач сельскохозяйственной отрасли и напомнил, что Президент страны, выступая перед молодежью, отметил важность инновационного развития агропромышленного комплекса в структуре казахстанской экономики. Поэтому главными на встрече стали вопросы трудоустройства и занятости. По словам заместителя руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Максима Галиуллина, общий уровень безработицы в регионе составляет 4,9%. Среди молодых людей – 4,8%, что ниже республиканского уровня.

В ответ на оптимизм докладчика аким области резонно заметил, что надо равняться не на средний показатель в республике, а на те области страны, где эти цифры еще ниже, и привел примеры. А потом добавил, что сегодня молодежь свободно ориентируется в интернет-технологиях, потому целесообразно использовать электронные ресурсы и совместно с молодежью искать решения в задачах, поставленных жизнью.

В ходе обсуждения прозвучал как пример факт, что «по инициативе акима Караганды Нурлана Аубакирова в Караганде начала работать «горячая линия WhatsApp». С ее помощью безработные горожане могут оперативно найти работу». То есть, пользуясь этим сервисом, соискатель тут же получает информацию о вакансиях. Это большая экономия времени и средств. Такой подход удобен работодателям в оперативном предоставлении ими данных о вакансиях.

В регионе проводятся ярмарки вакансий, ответил на вопрос акима области руководитель областного управления молодежной политики Мирас Куттыбай. Выезды в районы и города информационно-культурных караванов «Жастар-жастарға» способствуют встречам местной молодежи с членами мобильных групп, пропагандирующих государственные отраслевые программы и проекты по трудоустройству. Приезжие специалисты разъясняют их практическое применение и помогают парням и девушкам включиться в процесс занятости. Ведется адресная работа с выпускниками учебных заведений, выявляются их потребности в трудоуст­ройстве. Проводится сравнительный анализ планового и фактического получения работы. Основанием служит подтверждение ГЦВП.

Статистика, приведенная на заседании, гласит, что в сельских районах требуются свыше 1 700 специалистов с техническим образованием, не хватает более 380 медиков и 115 ветеринаров. Аким области раскритиковал работу акимов Бухаржырауского, Жанааркинского и Нуринского районов. Руководителям областных управлений, акимам городов и районов Нурмухамбет Абдибеков дал поручения по Комплексному плану совершенствования социальной поддержки молодежи и привлечению выпускников вузов и колледжей по программе «С дипломом – в село!». Он призвал увеличить финансирование на государственную молодежную политику.

По установленной традиции на форуме сельской молодежи вручаются гранты акима области молодым предпринимателям, что служит стимулом для селян в открытии бизнеса. На этот раз обладателями безвозмездных субсидий на развитие собственного дела стали семеро жителей Жанааркинского, Каркаралинского, Нуринского и Шетского районов. Например, предприниматель Виктор Войко намерен потратить грант на покупку дополнительных инкубаторов для увеличения имеющегося поголовья гусей, индюков.

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