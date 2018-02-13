​Мы с вами, олимпийцы!

Сотни актюбинцев-болельщиков пришли, чтобы выразить свои причастность, неравнодушие к большому спорту, поднять нашим атлетам боевой спортивный дух. Организаторами мероприятия выступили областное управление физической культуры и спорта, активисты областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» и областной молодежный ресурс­ный центр.

Для всех желающих на катках в Парке Первого Президента, 11-м микрорайоне и возле ТД «Гранд» организовали бесплатное массовое катание на коньках. В поддерж­ку казахстанских олимпийцев в новом хоккейном модуле «Олимп» областного центра состоялся турнир по фигурному катанию на Кубок РК, в котором приняли участие команды из Астаны, Алматы, Актау, Караганды, Павлодара, Шымкента, Актобе... Всего более ста фигуристов. По словам руководителя областного управления физкультуры и спорта Нурлыбека Жусупова, мероприятие такого масштаба проводится в городе впервые. И примечательно, что оно состоялось в канун открытия Олимпиады.

Сегодня на базе модуля только в группе фигурного катания занимаются 225 детей от 4 до 15 лет. В новом спортсооружении проведен товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами Оренбурга и Актобе. Стартовал в области и турнир «Золотая шайба». Первый этап уже прошел во всех сельских округах. Сейчас отборочные состязания идут в райцентрах. А 3–5 марта сильнейшие команды встретятся в финале в Актобе. Победитель затем поедет защищать честь области в Астану. В текущем году в областном центре будет сдан в эксплуатацию также Ледовый дворец, который станет отличной базой для подготовки будущих чемпионов.

В нынешнем турнире по фигурному катанию на Кубок РК участвовали юные кандидаты и мастера спорта, спортсмены I–II разрядов. Как отметила старший тренер сборной по фигурному катанию Актюбинской облас­ти Анна Лычко, в состязаниях в командном зачете выступили 9 ребят. Они показали хороший результат. В этом виде спорта регион уже вырастил именитых фигуристов. К примеру, это Дария Вдовина, в прошлом году занявшая призовое место на Атлантическом турнире в Америке. Месяц назад фигуристка участвовала в международных соревнованиях в Эмиратах и также стала призером.

– Мы с вами, олимпийцы! – выражают актюбинцы свою иск­реннюю поддержку казахстанским спортсменам в Пхёнчхане и надеются, что наши спортсмены принесут в копилку сборной Казахстана олимпийские награды.