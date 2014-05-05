Мы счастливы в нашем общем доме

Как всегда, огромный зал буквально взорвался аплодисментами, встречая Председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана ­Назарбаева. Я не буду пересказывать его выступление, так как его опубликовали все средства массовой информации. Но хочу отметить, что оно было как всегда взвешенным, продуманным и доходило до глубины души, поскольку все сказанное очень близко и понятно каждому из нас. Президент страны не устает повторять, что общественное согласие и национальное единство являются одними из главных условий процветания страны. В своем докладе он определил основные направления деятельности и задачи Ассамблеи народа Казахстана на 2015 год, так как в следующем году исполняется 20 лет создания АНК и принятия на референдуме Конституции страны. Глава государства предложил объявить 2015 год Годом Ассамблеи народа Казахстана и поручил Правительству совместно с АНК подготовить Национальный план мероприятий по проведению этого Года.

Президент подчеркнул, что межэтнические отношения, вопросы гражданского равноправия, языковая политика – все это не поле для политических игр. Их нельзя оставлять на потом. И тем более игнорировать и цинично использовать как аргумент в борьбе за власть. Это опасно для государства, для народа, для каждого человека. Поэтому все должны понимать, что шовинизм или национализм отделяет от откровенного неофашизма очень тонкая грань, которую легко переступить. И призвал казахстанцев всегда помнить о тех великих жертвах, которые принес наш народ и народы всего СНГ в Великой Отечественной войне во имя Победы над коричневой чумой.

Важное место в его выступ­лении было отведено роли государственного языка, официальному статусу русского языка, равноправному развитию языков всех этносов и их культур. Согласно поручению Президента, сегодня необходимо укреплять позиции малых ассамблей народа Казахстана на региональном уровне, продолжать строительство домов дружбы, поднимать на более высокий уровень работу с молодежью, доносить до каждого жителя нашей страны цели и задачи АНК, рассказывать о работе, которая проводится этнокультурными объединениями по укреплению мира и согласия, развитию культур всех этносов, проживающих на территории Казахстана.

Я надеюсь, что решения этой сессии Ассамблеи народа Казахстана станут для всех нас лейтмотивом деятельности по сохранению межэтнического и межконфессионального согласия. А также на то, что в нашем Аксуском регионе откроются новые этнокультурные объединения, и в Аксу наконец построят Дом дружбы.

Есть известное изречение: «Счастлив тот, кто счастлив у себя в доме», поэтому желаю всем казахстанцам как зеницу ока беречь мир и согласие в нашем общем счастливом доме – Республике Казахстан!

Валентина СОЛДАТКИНА,

член Ассамблеи народа Казахстана, делегат XXI сессии АНК,

Аксу