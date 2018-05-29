Мы сделаем кражу мобильников бессмысленной – Абаев о привязке IMEI-кода телефона к ИИН

Привязка IMEI-кода мобильных телефонов к ИИН граждан позволит сделать кражу мобильных телефонов на территории Казахстана бессмысленной. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в кулуарах заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Речь идет только о мобильных телефонах. Мы учли опыт таких стран, как Турция, Азербайджан и Украина. Во многих странах есть привязка IMEI-кода телефона к ИИН гражданина. Вы знаете, что наибольшее количество краж происходит с мобильными телефонами. То есть мы сделаем кражу мобильных телефонов на территории Казахстана, по крайней мере, бессмысленной. Телефон с другой сим-картой работать не будет", – сказал Абаев.
Министр также высказался о так называемом рынке "серых" телефонов, которые завозятся в Казахстан.
"Мы хотим, чтобы "серого" рынка в Казахстане не было. Должен быть чистый список телефонов, которые поставляются в Казахстан. Экстремисты могут использовать разные телефоны и сим-карты. Это направлено на то, чтобы у них такой возможности не было", – заключил Абаев.