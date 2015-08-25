Мы снова конкурентны

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Кайнар АБАСОВ, генеральный директор ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», Шымкент
Это четко прослеживается на примере нашего предприятия, занимающегося производством очищенной карбоксилметилцеллюлозы. Уникальное предприятие запущено 3 года назад в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию. Мощность нашего завода позволяет ежегодно выпускать до 2,5 тыс. тонн гигро­скопической ваты, 3,5 тыс. тонн целлюлозы, 4 тыс. тонн технической и 2 тыс. очищенной карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ), имеющих высокий спрос как в Казахстане, так и за его пределами.
Мы первыми в стране освоили переработку отходов хлопкового волокна – улюка и линта, которые долгое время отправлялись на экспорт, не находя применения в Казах­стане. Часть нашей продукции продается в стране, еще часть уходит на экспорт, так что повышение курса доллара оказалось нам только на руку. Оно позволит повысить экспортный потенциал и конкурентоспособность казахстанских товаров. До последнего времени отечественным производителям было очень тяжело конкурировать с производителями стран, с которыми у нас торговые связи. Теперь появился шанс не просто сохранить объемы экспорта, но и выйти на новые рынки, укрепив тем самым экономический потенциал страны.

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