Экономика
Мы сняли все торговые барьеры с Китаем – Премьер РК
Казахстан снял все торговые барьеры с Китаем. Об этом сегодня во время Инновационного саммита в рамках Астанинского экономического форума заявил Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, сообщает Kazpravda.kz.

"Безусловно, для того чтобы прийти на китайский рынок, простого желания недостаточно. Мы с Китаем договорились практически по всем основным видам сельхозпродукции, кроме говядины. К вашему сведению, мы сейчас все торговые барьеры сняли, соответствующие соглашения подписаны. Мы говорим, что не просто хотим прийти в Китай со своей органической продукцией. Мы хотим приходить к ним с продукцией, которая соответствует их стандартам. Дайте нам ваши (Китая) стандарты, мы по ним будем производить. Для того чтобы производить по их стандартам, необходим трансферт технологий", – цитирует Сагинтаева МИА "Казинформ".

Также, по информации пресс-службы Премьера, в ходе своего выступления глава Правительства отметил, что Астанинский экономический форум проводится в 10-й раз и в текущем году совпал с проведением ЭКСПО-2017. За это время форум стал авторитетной площадкой для обсуждения важных вопросов. Выработанные на АЭФ рекомендации помогут всем участникам найти ответы на вызовы нашего времени.

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Бакытжан Сагинтаев проинформировал, что Правительство РК совместно со Всемирным банком работало над решением задач, связанных с либерализацией национальной экономики и ростом ее конкурентоспособности, созданием новых рабочих мест, повышением эффективности госуправления, а также устойчивости экологического развития.

Как отметил Премьер, благодаря поддержке Всемирного Банка в Казахстане построено и модернизировано 1 300 км дорог. Регулирование русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря позволило улучшить экологическую ситуацию в Приаралье.

Правительство активно работает над ускоренной технологической модернизацией экономики, кардинальным улучшением бизнес-среды, обеспечением продуктивной занятости, обеспечением макроэкономической стабильности, улучшением качества человеческого капитала.

"Сегодня перед Казахстаном стоит задача поэтапно, до 2021 года, выйти на темпы роста экономики порядка 5,5%. Это позволит уверенно продвигаться в топ-30 наиболее сильных экономик мира. Это – главная общенациональная цель, поставленная в Стратегии "Казахстан-2050". Проведенная Всемирным банком Системная диагностика Казахстана поможет Правительству получить объективную оценку, определить возможности и риски, проблемные узлы и получить рекомендации по их разрешению", – заключил Бакытжан Сагинтаев.

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