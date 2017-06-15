Мы сняли все торговые барьеры с Китаем – Премьер РК
Казахстан снял все торговые барьеры с Китаем. Об этом сегодня во время Инновационного саммита в рамках Астанинского экономического форума заявил Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, сообщает Kazpravda.kz.
"Безусловно, для того чтобы прийти на китайский рынок, простого желания недостаточно. Мы с Китаем договорились практически по всем основным видам сельхозпродукции, кроме говядины. К вашему сведению, мы сейчас все торговые барьеры сняли, соответствующие соглашения подписаны. Мы говорим, что не просто хотим прийти в Китай со своей органической продукцией. Мы хотим приходить к ним с продукцией, которая соответствует их стандартам. Дайте нам ваши (Китая) стандарты, мы по ним будем производить. Для того чтобы производить по их стандартам, необходим трансферт технологий", – цитирует Сагинтаева МИА "Казинформ".
Также, по информации пресс-службы Премьера, в ходе своего выступления глава Правительства отметил, что Астанинский экономический форум проводится в 10-й раз и в текущем году совпал с проведением ЭКСПО-2017. За это время форум стал авторитетной площадкой для обсуждения важных вопросов. Выработанные на АЭФ рекомендации помогут всем участникам найти ответы на вызовы нашего времени.
Бакытжан Сагинтаев проинформировал, что Правительство РК совместно со Всемирным банком работало над решением задач, связанных с либерализацией национальной экономики и ростом ее конкурентоспособности, созданием новых рабочих мест, повышением эффективности госуправления, а также устойчивости экологического развития.
Как отметил Премьер, благодаря поддержке Всемирного Банка в Казахстане построено и модернизировано 1 300 км дорог. Регулирование русла реки Сырдарьи и северной части Аральского моря позволило улучшить экологическую ситуацию в Приаралье.
Правительство активно работает над ускоренной технологической модернизацией экономики, кардинальным улучшением бизнес-среды, обеспечением продуктивной занятости, обеспечением макроэкономической стабильности, улучшением качества человеческого капитала.
"Сегодня перед Казахстаном стоит задача поэтапно, до 2021 года, выйти на темпы роста экономики порядка 5,5%. Это позволит уверенно продвигаться в топ-30 наиболее сильных экономик мира. Это – главная общенациональная цель, поставленная в Стратегии "Казахстан-2050". Проведенная Всемирным банком Системная диагностика Казахстана поможет Правительству получить объективную оценку, определить возможности и риски, проблемные узлы и получить рекомендации по их разрешению", – заключил Бакытжан Сагинтаев.