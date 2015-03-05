Мы стали духовно богаче

Имя этого святого особо дорого всем североказахстанцам. Батюшка Мефодий (в миру Красноперов) служил в Петропавловском храме Всех Святых, и выпало ему на долю самое тяжкое время большевистских гонений на религию. Всехсвятская церковь была (и осталась, в прошлом году ей исполнилось 120 лет) единственным в городе православным храмом, который верующие отстояли от закрытия и уничтожения. А с о. Мефодием власть все-таки жестоко расправилась – он был даже не арестован, а просто убит, оставшись в памяти людской примером несгибаемой веры и верности избранному пути. Место под строительство отводилось не случайно. Некогда здесь стоял прекрасный храм, освященный в 1900 году. После революции его закрыли, устроив там, где возносились к небу молитвы, центр комсомольской агитации. Какого рода воззрения там пропагандировались, объяснять не надо. Но суть не в том, главное – здание все-таки стояло, предки умели строить на века. Не вполне понятно, кому и зачем в 1973-м его все-таки понадобилось разрушить. Взамен ничего не построили. И это, по большому счету, хорошо: земля, на которой стоял освященный храм, навсегда остается освященной, хоть как на ней куражься, хоть под водой ее скрой – вспомним Мологу. Так что, когда общество опомнилось и руководство Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги задалось идеей восстановить большой Мариинский собор, выбор места сомнений не вызывал. Приходской совет приобрел участок земли... а дальше, к сожалению, начались сложности. Предприятие дела не осилило. Хочется надеяться, что только пока, из-за временных затруднений. Но сколько они продлятся, предсказать невозможно. Потому североказахстанцы применили составленную святейшим патриархом Кириллом программу «200 храмов шаговой доступности», по которой там, где возведение больших храмов запланировано, но задерживается по финансовым причинам, возводятся небольшие. Следовательно, дальнейшее строительство предполагается, но уже теперь жителям трех крупных микрорайонов – «Привокзального», «Бензостроя» и «Рабочего поселка» – не надо ездить через весь город, чтобы попасть в храм. На церемонии открытия нового храма священнослужители вознесли молитву также за процветание Казахстана и долголетие Президента Нурсултана Назарбаева, благодаря политике которого в нашей стране установилось нерушимое согласие между представителями разных конфессий. Убедительный пример тому – участие акима Северо-Казахстанской области Ерика Султанова в радостном для православных событии, его и попросили торжественно перерезать ленточку у главных врат. Были сказаны слова благодарности в адрес строителей разных национальностей. Разлил звон отлитый в России колокол. Зажглись свечи перед написанными украинскими мастерами образами. И все мы стали в этот день богаче духовно.
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