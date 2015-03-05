Мы стали духовно богаче

Свежий выпуск
768
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Имя этого святого особо дорого всем североказахстанцам. Батюшка Мефодий (в миру Красноперов) служил в Петропавловском храме Всех Святых, и выпало ему на долю самое тяжкое время большевистских гонений на религию. Всехсвятская церковь была (и осталась, в прошлом году ей исполнилось 120 лет) единственным в городе православным храмом, который верующие отстояли от закрытия и уничтожения. А с о. Мефодием власть все-таки жестоко расправилась – он был даже не арестован, а просто убит, оставшись в памяти людской примером несгибаемой веры и верности избранному пути.
Место под строительство отводилось не случайно. Некогда здесь стоял прекрасный храм, освященный в 1900 году. После революции его закрыли, устроив там, где возносились к небу молитвы, центр комсомольской агитации. Какого рода воззрения там пропагандировались, объяснять не надо. Но суть не в том, главное – здание все-таки стояло, предки умели строить на века. Не вполне понятно, кому и зачем в 1973-м его все-таки понадобилось разрушить. Взамен ничего не построили. И это, по большому счету, хорошо: земля, на которой стоял освященный храм, навсегда остается освященной, хоть как на ней куражься, хоть под водой ее скрой – вспомним Мологу. Так что, когда общество опомнилось и руководство Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги задалось идеей восстановить большой Мариинский собор, выбор места сомнений не вызывал. Приходской совет приобрел участок земли... а дальше, к сожалению, начались сложности. Предприятие дела не осилило. Хочется надеяться, что только пока, из-за временных затруднений. Но сколько они продлятся, предсказать невозможно. Потому североказах­станцы применили составленную святейшим патриархом Кириллом программу «200 храмов шаговой доступности», по которой там, где возведение больших храмов запланировано, но задерживается по финансовым причинам, возводятся небольшие. Следовательно, дальнейшее строительство предполагается, но уже теперь жителям трех крупных микрорайонов – «Привокзального», «Бензостроя» и «Рабочего поселка» – не надо ездить через весь город, чтобы попасть в храм.
На церемонии открытия нового храма священнослужители вознесли молитву также за процветание Казахстана и долголетие Президента Нурсултана Назарбаева, благодаря политике которого в нашей стране установилось нерушимое согласие между представителями разных конфессий. Убедительный пример тому – участие акима Северо-Казахстанской области Ерика Султанова в радостном для православных событии, его и попросили торжественно перерезать ленточку у главных врат.
Были сказаны слова благодарности в адрес строителей разных нацио­нальностей. Разлил звон отлитый в России колокол. Зажглись свечи перед написанными украинскими мастерами образами. И все мы стали в этот день богаче духовно.

Популярное

Все
В Астане прошел I Республиканский конкурс среди киношкол «У каждого свой Годар»
В Центральном государственном музее РК прошла выставка уникальных экспонатов из коллекции Азата Акимбека
Стали известны составы женских сборных Казахстана и мира, которые сыграют между собой в рамках первенства планеты, уже сегодня стартовавшего в Астане
В Алматы состоялись открытые соревнования на самые сложные трюки в полетах и скольжении среди лыжников и сноубордистов
Герой военных и мирных лет
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
...Легко в бою
GE Healthcare планирует расширять деятельность в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 апреля
Сыновья мажилисмена Жигули Дайрабаева осуждены за мошенничество
Возврат важных объектов нефтегазовой отрасли в госсобственность обсудили в Правительстве РК
«И дольше века…»
Сбалансировать территориальное развитие
Турецкий опыт и совместная практика
Горячий лед в Ташкенте
«Сухой закон» в мокрый сезон
Встречи по поводу
Еще одна весна
Будущее – за молодыми
О развитии регионов
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Для востока страны тема приграничных районов, поднятая Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступления перед Парламентом, является горячей, больной
Цифровая иммерсивная выставка художников Италии откроется в Нацмузее РК
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Уникальные издания начала XX века, дошедшие до наших дней буквально в нескольких экземплярах, передают в музеи жители Павлодарской области. Так пожелтевшие страницы с арабской вязью, сохраненные как семейные реликвии и молчавшие сотни лет, открывают перед учеными новую информацию
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Рассылку о повышении пенсий на 30-50% распространяют в Казнете
Cпецпредставитель президента Франции Изабель Дюмон посетит Казахстан
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Какой будет погода в апреле для казахстанцев
На 8 лет посадили в тюрьму Кайрата Боранбаева и его подельников
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Отделения неотложной медицинской помощи дополнительно откро…
Перспективы межпарламентских контактов
О развитии регионов
Встречи по поводу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]