Мы стали еще ближе

В Астане завершились Дни культуры Кыргызстана в Казахстане, насыщенные выставками, концертами и показами фильмов.

В церемонии открытия Дней культуры, состоявшейся в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева, приняли участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также глава Европейского совета Шарль Мишель.

Там же, в театре, они ознакомились с экспонатами выставки историко-культурного наследия и ремесел Кыргызстана.

Все эти дни в одном из торгово-развлекательных комплексов Астаны проходил показ кыргызских кинокартин. Всего зрителям представили четыре киноленты: «Акыркы көч», «Дарак ыры», «Шамбала» и «Көл». Вход на сеансы был свободным.

Открытие дней кино посетил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов. Киносеансы не ограничивались лишь показами фильмов: зрителям удалось поучаствовать в творческих встречах с авторами картин и актерами, среди которых были заслуженный деятель Государственной службы КР, руководитель делегации Мукталы Бектеналиев, актеры Омүрбек Израилов и Насрет Дубашев, режиссер Дастан Жапар уулу.

В рамках Дней культуры состоя­лась встреча главы Министерства культуры и спорта РК Даурена Абаева с министром культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Алтынбеком Максутовым. Были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе касающиеся установки памятника Манасу в Астане, проведения кинофестиваля «Евразия» и Всемирных игр кочевников.

Знаковым событием этих дней стал форум представителей интеллигенции двух стран «Түркі әлемінің қос алыбы: Әуезов және Айтматов», состоявшийся в Нацио­нальной академической библиотеке с участием видных общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции Казахстана и Кыргызстана. Участники обсудили роль творчества двух великих писателей – Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова – в межкультурном сотрудничестве.

Кроме того, в Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Баштоо» («Бастау»), презентовавшая полотна, выполненные в любимом жанре кыргызских художников – пейзажном.

Продолжением Дней культуры Кыргызстана в Казахстане стало мероприятие, посвященное эпосу «Манас». В творческом вечере, прошедшем в ЦКЗ «Qazaqstan», приняли участие кыргызстанцы, проживающие в Астане, и общественные деятели.

В этот же день состоялся концерт Государственного ансамбля танца «Ақ марал» им. Н. Тугелова и фольк­лорно-этнографического ансамб­ля «Қамбарқан» им. Ч. Исабаева в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева.

Торжественное закрытие Дней культуры ознаменовалось спектаклем «Саманчынын жолу», привезенным Кыргызским нацио­нальным академическим драматическим театром им. Т. Абдумомунова.