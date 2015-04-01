Мы стали сильным государством Свежий выпуск 849 Владимир ОСИПОВ

В составе делегации – руководитель Республиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бау­ыржан Байбек, председатель Партии патриотов Казахстана Гани Касымов, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев, председатель партии «Бiрлiк» Серик Султангали, президент Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбекова, директор собственного вещания «КТК» Артур Платонов, председатель профсоюза трудящихся горно-металлургической промышленности Асылбек Нуралин, депутаты Мажилиса Парламента Бахытжан Ертаев, Толеген Ибраев, Нуртай Сабильянов, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и другие.

В Усть-Каменогорске состоялась встреча с рабочими цеха танталового производства Ульбинского металлургического завода.

– Плоды созидательной деятельности Нурсултана Назарбаева на виду у всех. Они присутствуют и здесь – на Востоке Казахстана, который дает одну пятую часть всей инновационной продукции нашей Родины. Это не подарок судьбы, а результат титанического труда Лидера нации. Мы уверены, восточноказахстанцы покажут самый высокий результат поддержки Главы нашего государства, – подчеркнул на встрече руководитель Республиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед.

В свою очередь сотрудники завода выразили поддерж­ку Нурсултану Назарбаеву.

– Молодежь завода поддерживает стратегические планы Главы нашего государства, и мы приложим все усилия для их осуществления. 26 апреля перед нами стоит важнейшая задача – выбрать свое будущее! Если наша молодежь будет равняться на таких преданных профессионалов, как наш Лидер, то Казахстану гарантированы успех и благоденствие. Убежден, что Нурсултан Назарбаев сделает Казахстан мощным, крепким и процветающим! – выступил член совета объединения молодежи АО «УМЗ», инженер бериллиевого производства Ринат Кудабаев.

На этом крупнейшем промышленном предприятии производятся высокоемкие танталовые порошки, изделия из бериллия, создается полный цикл по выпуску топлива для атомных станций.

– Ваш завод – это уникальное предприятие с 65-летними традициями производства. Сегодня здесь трудятся порядка 4 000 человек. Вспомните, ведь всего 20 лет назад в стране закрывались шахты и предприятия, не выплачивалась зарплата и пенсии, не было работы. Но мы прошли этот тяжелейший период. Мы стали сильным государством, в стране произошли колоссальные перемены, и сегодня в этот ответственный, исторический момент пришло время вновь выразить свою поддержку Нурсултану Назарбаеву. Только с Елбасы мы добьемся новых великих побед! – подчеркнул первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек в ходе встречи с рабочими АО «УМЗ».

В ходе поездки члены РОШ также встретились с неправительственными организациями, координирую­щими вопросы социальной защиты населения, со студенческой молодежью и профессорско-преподавательским составом, посетив Дом культуры «Ульба», Дом творчества школьников и Дом культуры металлургов.

В мероприятиях приняли участие тысячи устькаменогорцев. В своих выступлениях они подчеркнули, что за 23 года независимости во главе с Елбасы сформирован прочный фундамент Респуб­лики Казахстан.

– В стране проживает 130 национальностей, только в Восточно-Казахстанской области насчитывается 105! С самого начала строительства суверенного государства наш Лидер нации во главу угла ставил межнациональное единство, согласие и стабильность, построение сильного демократического, социально ориентированного государства на основе экономического процветания. Голос каждого представителя любой национальности и конфессии услышан в Казахстане благодаря политике нашего Елбасы! – подчеркнул в ходе выступления член Ассамблеи народа Казахстана Лео Шик.

Как сообщила пресс-служба Республиканского общественного штаба, в Восточно-Казахстанской области сформировано 20 общественных штабов, в которых работает свыше 3 000 доверенных лиц и молодых активистов.