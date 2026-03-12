Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал – Токаев

В Астане проходит ІІІ республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней с участием Президента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям.

«Мы выступаем за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности. Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. Мы – нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой «силой», - отметил Глава государства. 

По словам Президента, сейчас граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру. Это наглядное доказательство того, что казахстанцы живут в стране больших возможностей и открыты всему миру.

«Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал. Могу с уверенностью сказать: проект Новой Народной Конституции – это крепкая, незыблемая платформа светлого будущего нашей общей Родины – Республики Казахстан», - подчеркнул в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, новая Конституция открывает путь для технологического прогресса, развития искусственного интеллекта и тотальной цифровизации, способствует тому, чтобы наша Родина стала справедливым и процветающим государством. Казахстан - мирная страна. Бирюзовый паспорт Казахстана хорошо знают и уважают в мире, а наших граждан везде встречают с теплом и радушием.

Глава государства рассказал, что сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом. Мы живем в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум – еще одна такая уникальная возможность.

«15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать свое имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому.  Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодежи. Активное участие в референдуме – проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день – это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины», - отметил Президент.

Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновленной Конституции продолжит свое поступательное развитие и вскоре займет свое место среди самых передовых стран мира. Тогда вы сможете с гордостью сказать: «Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин». Уверен, будущие поколения будут благодарны вам.

«Великий Абай говорил: «Адамның адамшылығы  істі бастауынан білінеді» («О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело»). Будучи сплоченным народом, мы взяли на себя важную и ответственную миссию, а самое главное, что нами движут благие помыслы. Все намеченные нами реформы принесут реальные плоды, так как они осуществляются во имя будущего страны. Нам доверены бескрайние просторы Великой степи, которую наши предки отстояли силой своего оружия и величием духа», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что подрастающее поколение будет жить в справедливом и процветающем Казахстане. И государство приложить все усилия для того, чтобы воплотить эти планы в реальность.

«Я глубоко верю в созидательную силу нашего народа и высокие устремления молодежи. Наступило время сплотиться и самоотверженно трудиться ради достижения общей цели. Призываю всех преданно служить интересам нашей Родины! Пусть мир и согласие царят на нашей земле!», - сказал в завершении своего выступления Президент.

