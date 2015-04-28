Мы связываем успешное развитие страны только с вами

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

За годы независимости благодаря Вашей мудрой, эффективной и дальновидной политике в Казахстане свершились поистине грандиозные перемены. Значительно выросла экономика страны, многократно повысился уровень жизни населения. В результате реализации Ваших инициатив наука Казахстана получила новый импульс к развитию.

За последние годы многократно увеличилось финансирование академической науки и научных разработок, укрепляется связь науки с производством. В результате принятых мер растет вклад отечественной науки в инновационную сферу.

Научные круги страны с воодушевлением восприняли Вашу победу на выборах и готовы с удвоенной энергией трудиться на благо нашей Родины.

Мы уверены, что под Вашим уверенным лидерством продолжится бурное развитие образования и науки, будут достигнуты все поставленные стратегические цели по повышению уровня жизни граждан и вхождению Казахстана в число тридцати развитых государств.

Национальная академия наук РК



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени всех женских организаций Казахстана поздравляем Вас с блестящей победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Вся страна выразила готовность своим трудом и участием вместе с Вами продолжить успешный путь нашей Родины. Казахстанцы с воодушевлением выбрали мирное небо, достаток в доме и уверенность в будущем своих детей, которые Вы обеспечили для всех нас.

Огромное внимание, которое Вы уделяете граж­данским инициативам и неправительственному сектору, позволило нам внести свой вклад в общее дело развития Казахстана.

Ваша мудрая политика в решении гендерных вопросов вывела представительниц прекрасного пола на передовые позиции в органах государственного управления. Сегодня женщины Казахстана участвуют в реализации Вашего политического курса во всех отраслях экономики, науки, образования и культуры.

Вместе с Вами, под Вашим руководством мы готовы вносить свой посильный вклад в решение новых общегосударственных социальных и экономических задач.

Республиканский совет женщин



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Организация ветеранов Казахстана от всей души поздравляет Вас с блестящей победой на выборах Президента Казахстана!

Мы с большой благодарностью отмечаем Ваше постоянное внимание и оказываемую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Мы знаем цену миру и спокойствию, общественной стабильности и согласию. Благодаря Вам наши дети и внуки живут в сильном, процветающем государстве.

Сегодня Казахстан – это центр глобального диалога. Ваши миротворческие инициативы признаны всем мировым сообществом.

Главные ценности, которые являются незыблемыми для Вас, – внутриполитическая стабильность и национальное единство – это основа наших настоящих и будущих успехов. Мы уверены, что и в дальнейшем наша страна под Вашим руководством будет стремительно развиваться и достигнет всех поставленных целей.

Ваша победа – это праздник для всех нас, праздник, который вдохновляет на новые стремления и вселяет большие надежды на благополучное будущее.



Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени Клуба главных редакторов, а также представителей СМИ искренне поздравляем Вас с убедительной победой на внеочередных президентских выборах!

С момента обретения независимости благодаря Вашему руководству в стране сохраняется общественная стабильность, динамично развивается экономика. Достигнутые Казахстаном значительные успехи в социально-экономической сфере, авторитет республики на международной арене по праву обеспечили Вам общенациональную поддержку и доверие.

Это подтвердили и результаты выборов. Ваша убедительная победа – это высокая оценка народа Вашего бесценного труда, роли в создании сильного государства, вхождении Казахстана в ряды развитых стран. Государство, созданное таким Лидером, как Вы, непременно станет Вечной страной.

Благодаря Вам, Вашему авторитету, личностным качествам о Казахстане, его истории и культуре узнают в мире. В нынешнее непростое время, бе­зусловно, только под Вашим руководством республика сможет пройти все испытания. Народ Казахстана поддерживает Вас. Мы желаем Вам здоровья, а всем казахстанцам – счастья и благополучия.

Клуб главных редакторов



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, руководители и научно-педагогический состав высших учебных заведений Казахстана, от всей души поздравляем Вас с уверенной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Казахстанцы 26 апреля, отдав свои голоса за Вас, выбрали путь прогресса и успешного развития. Как истинный Лидер нации, Вы всегда выбираете самые верные решения и принимаете единственно правильные меры по всем направлениям развития республики.

Благодаря Вашему личному вниманию в Казахстане созданы условия для развития науки и инноваций, университеты нового поколения и коренным образом в соответствии с передовым мировым опытом переформатирована научно-педагогическая работа в действующих вузах. Межкультурные связи, которые были установлены благодаря Вашей успешной внешней политике, позволили наладить международное сотрудничество с лучшими вузами мира.

Вы создали все условия для развития сферы образования и науки. Сегодня результатом является то, что казахстанцы занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге как наиболее грамотное общество.

Итоги прошедших 26 апреля выборов в полной мере продемонстрировали единство казахстанцев, всенародную поддержку Вашего курса.

Ассоциация вузов Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Гражданский альянс Казахстана с большим воодушевлением воспринял результаты выборов Президента страны. Мы, как представители многомиллионного гражданского общества Казахстана, подчеркиваем, что Ваша грандиоз­ная победа – это свидетельство всеобщей поддержки казахстанцами проводимой Вами дальновидной политики.

Путь, которым все годы независимости идет Казахстан под Вашим руководством, – это путь построения сильного процветающего государства.

Сегодня наша страна входит в число 50 конкурентоспособных стран. За четверть века экономика Казахстана выросла в 16 раз, доходы населения – в 6 раз. Благодаря Вам последовательно и четко реализуются модернизационные задачи.

Сегодня перед нашей страной стоят амбициозные цели – войти в число 30 развитых государств мира.

И достичь их возможно только под руководством нашего Лидера – Вас, уважаемый Нурсултан Абишевич.



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Союз композиторов Казахстана от всей души поздравляет Вас с блистательной побе­дой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. В день выборов наш многонациональный народ с воодушевлением отдал свои голоса за Вас, потому что именно Вы являетесь для нас гарантом успеха и прогрессивного развития.

Благодаря Вашей постоянной заботе успешно развивается наше мультикультурное общество. Наше творчество вдохновлено многочисленными достижениями Казахстана во всех сферах.

Вы всегда отмечаете, что все успехи нашей страны возможны только благодаря единству, миру и согласию в казахстанском обществе. Ваша миролюбивая внешняя политика установила надежные межкультурные связи Казахстана с другими государствами.

По Вашей инициативе в самом сердце Центральной Азии распахнул свои двери храм искусства, жемчужина столицы – театр Astana Opera.

Выбор композиторов и их голоса, отданные за Вас, – это часть голосов миллионов казахстанцев, которые выбрали мир и дальнейшее процветание нашей Родины.

Союз композиторов Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите наши самые искренние поздравления с блистательной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

За годы независимости страны благодаря Вашей заботе и вниманию казахстанская медиасфера получила стремительное развитие и достигла высокого профессионального и технологичного уровня. В Казахстане успешно развиваются все виды СМИ, их у нас больше 2,2 тысячи. Цифровое телевещание сегодня есть в каждом доме.

В рамках президентской стипендии «Болашак» молодые кадры СМИ имеют возможность повышать квалификацию на базе мировых медиакорпораций. По Вашей инициативе в Астане возведена главная медийная площадка страны – «Казмедиаорталығы». Это огромный уникальный комплекс для производства медийной продукции, оснащенный самым современным оборудованием.

Ваша уверенная победа является свидетельством уверенности казахстанцев в том, что только вместе с Вами мы достигнем выдающихся успехов во всех отраслях экономики и социального развития, войдем в число наиболее развитых государств.

Союз журналистов Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, молодежь Казахстана, от всей души поздравляем Вас с уверенной победой на внеочередных выборах.

Благодаря Вашей мудрости и дальновидности за годы независимости Казахстан достиг высокого уровня развития. Мы богатая и самодостаточная страна.

Во всех государственных программах, принятых Вами, всегда уделяется отдельное внимание молодежи. Это касается всех сфер, включая трудо­устройство, жилищное обеспечение, образование и многие другие. В Казахстане реализуется Концепция государственной молодежной политики, которая направлена на повышение потенциала молодых казахстанцев.

Для нас очень важно, что мы живем и трудимся в мире и согласии, что у нашей страны крепнут контакты на международном уровне. Мы горды тем, что под Вашим руководством наша страны заняла лидирующие позиции в Центрально-Азиатском регионе. К Вашему мнению прислушиваются лидеры ведущих держав.

Вы для нас – пример настоящего Лидера, который уверенно претворяет свои смелые планы на благо и процветание нашей Родины.

26 апреля все мы отдали свои голоса за Вас, потому что только с Вами Казахстан будет сильным и уверенным в своем будущем государством.

Конгресс молодежи Казахстана



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Позвольте поздравить Вас с уверенной победой на выборах Президента Республики Казахстан! Народ Казах­стана, отдав свои голоса за Вас, выразил прямую поддержку проводимому в стране курсу.

Благодаря Вашей политике страна идет по созидательному пути. В казахстанском обществе выстроена система больших и равных возможностей для каждого гражданина.

Казахстанский бизнес чувствует Ваше сильное плечо. Вы всегда поддерживаете отечественных предпринимателей. Постоянное государственное внимание к вопросам развития малого и среднего бизнеса дает свои плоды. Бизнес-сфера обеспечивает работой 2,6 миллиона казахстанцев. Предприниматели целиком и полностью поддерживают проводимые Вами реформы, благодаря которым наша страна достигла больших успехов.

В Казахстане создан самый благоприятный инвестиционный климат на пространстве стран СНГ. Государством обеспечены максимально удобные условия для ведения бизнеса. Строятся специальные индустриальные зоны, выделяются субсидии, развиваются новые отрасли производства. Созданы тысячи рабочих мест.

Нурсултан Абишевич, проголосовав за Вас, мы выбрали светлое будущее под Вашим мудрым Лидерством!

Форум предпринимателей Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От всей души поздравляем Вас с убедительной победой на выборах Президента Казахстана!

В современном мире роль женщины огромна, и мы глубоко приз­нательны Вам за то, что Вы всегда особо отмечаете нашу значимость в жизни страны и на государственном уровне создаете все условия, чтобы каждая казахстанка могла реализовать свой потенциал.

Политика Казахстана в области гендерного равноправия, расширения участия женщин в экономической, политической жизни страны получает высокое признание всего мирового сообщества. Благодаря реализуемым сегодня программам тысячи казахстанских женщин имеют возможность заниматься предпринимательством, обучаться новым специальностям, осваивать новейшие технологии.

Но самое главное – в Казахстане большое внимание уделяется укреплению института семьи, улучшению демографической ситуации, решению вопросов охраны материнства и детства.

Мы уверены, что только под Вашим, уважаемый Нурсултан Абишевич, руководством нашу страну, каждую казахстанскую семью ждут успех и благополучное будущее.

Ассоциация деловых женщин Казахстана будет и впредь Вашим надежным сподвижником в реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года и новой экономической политики «Нұрлы жол».

РОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, стипендиаты международной стипендии «Болашак», искренне позд­равляем Вас с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Мы считаем, что Ваш успех и всенародное признание – это благодарность казахстанцев за благополучие, мир и согласие в нашем обществе, которое Вы нам обеспечили.

Вы дали нам возможность получить образование и углубить знания по самым разным отраслям современной науки в самых лучших вузах мира. Обучаясь за рубежом, мы с гордостью говорим, что мы из Казахстана. Еще большую гордость у нас вызывает добрая реакция любого иностранца, когда он слышит Ваше имя.

Сейчас мы, оправдывая Ваше высокое доверие и поддержку, трудимся на благо нашей Родины. Мы стремимся быть лучшими и успешными. Благодаря Вам нами гордятся наши родители и друзья.

26 апреля наши голоса стали частью миллионов голосов казахстанцев, которые выбрали Вас, Ваш единственно верный курс реформ и прогресса.



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени правления и коллектива АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» позвольте поздравить Вас с победой на досрочных выборах Президента Республики Казахстан!

Ваша убедительная победа свидетельствует о глубоком уважении и высоком доверии к Вам многонационального народа Казахстана. С Вашим именем неразрывно связаны общественная стабильность, экономические успехи, улучшение благосостояния народа и высокий международный авторитет Республики Казахстан. Успехи и достижения комбината также не были бы возможны без Вашей постоянной заботы и поддержки.

Свой выбор мы сделали, руководствуясь чувством патриотизма, гражданского долга, общенациональной солидарности и ответственности за сохранение мира и спокойствия в нашей стране.

Коллектив АО «УКТМК» своим ежедневным трудом и в дальнейшем будет выполнять все Ваши поручения, а также работать на благо процветания Республики Казахстан!

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы для дальнейшего развития Республики Казахстан!

Трудовой коллектив АО «УКТМК»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите искренние поздравления Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY с победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Ваша убедительная победа является ярким свидетельством всенародной поддержки и готовности казахстанцев вместе с Вами воплотить в жизнь все цели и задачи по вхождению Казахстана в «тридцатку» наиболее развитых стран мира.

Благодаря Вашей последовательной и взвешенной политике Казахстан добился значительных успехов по всем ключевым направлениям развития экономики. Под Вашим руководством наше общество успешно претворяет в жизнь смелые планы по укреплению своего экономического потенциала. Успехи и достижения Казахстана, мир и благополучие в обществе, мировое признание – все это казахстанцы ассоциируют только с Вами.

26 апреля миллионы граждан Казахстана всенародно выбрали общественное согласие, уверенность в будущем и успешное развитие на благо всех поколений.



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От всей души выражаем самые искренние поздравления с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

Результаты состоявшихся выборов стали доказательством высокого доверия народа и его стремления под Вашим руководством продолжать курс модернизации экономики и социальных преобразований.

В условиях глобального экономического кризиса в Казахстане вводятся в строй новые индустриальные объекты, создаются дополнительные рабочие места. Коллективы предприятий чувствуют свою защищенность в рамках заключенных меморандумов по стабилизации производственных процессов.

В этом году началась реализация выдвинутой Вами программы «Нұрлы жол», в рамках которой намечено масштабное строительство инфраструктурных объектов. Благодаря Вашей заботе и вниманию социально уязвимые слои населения чувствуют свою защищенность. В рамках Ваших инициатив работодатели готовы разделить социальную ответственность с государством.

Мы уверены, что новый период развития страны под Вашим уверенным лидерством будет ознаменован еще большими достижениями в социально-экономической сфере.

Федерация профсоюзов Казахстана



Многоуважаемый Елбасы!

Под Вашим руководством казахстанцы достигли многих вершин и делают уверенные шаги на пути становления Мәңгілік Ел. Голосуя на выборах за Вас, они еще раз доказали, что в будущем желают единства, стабильности и созидания.

Нурсултан Абишевич, Вы уделяете большое внимание нашим соотечественникам за рубежом и относитесь к ним с отеческой заботой. Тысячи казахстанцев делятся с нами радостной новостью об избрании Вас Президентом страны. Примите поздравление от созданного по Вашей инициативе Всемирного сообщества казахов, которая насчитывает в своих рядах свыше 5 миллионов казахов. Ныне наша организация крепко связывает соотечественников, живущих за пределами Родины, в разных странах.

Со дня обретения независимости тысячи казахов вернулись на историческую родину и трудятся во благо своей Отчизны. Казахстанский народ особенно ценит Ваш самоотверженный труд, направленный на построение экономически развитого сильного государства. Доказательство этому – Ваша убедительная победа на выборах!

Уважаемый Нурсултан Абишевич, казахстанцы и Ваши соотечественники из зарубежья единодушно поддерживают все Ваши инициативы!

Всемирное сообщество казахов



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени всех членов Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global позвольте адресовать Вам наши самые искренние поздравления с яркой, уверенной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

За годы Вашего руководства Казахстан стал авторитетной в мире страной с развитой экономикой, наукой, культурой, высоким уровнем инноваций. Абсолютная победа на прошедших выборах свидетельствует об огромном доверии казахстанцев Вашему курсу.

Астана выбрана местом проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Победа Казахстана в конкурентной борьбе за право проведения столь масштабного мероприятия стала показателем признания нашей страны на международной арене. Современная инфраструктура, растущая экономика, высокий уровень инновационного потенциала – это те факторы, которые позволили выбрать нашу страну в качестве площадки для проведения столь престижной выставки.

Благодаря Вашей поддержке в последние годы в стране в целом отмечается активный рост инновационных предприятий и бизнеса новой формации.

Нурсултан Абишевич, Ваша устремленность в будущее, выдвинутые Вами стратегические инициативы и программные документы вселяют уверенность в достижение всех намеченных целей.

Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, представители ассоциации «Казавтобизнес», сердечно поздравляем Вас с уверенной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Ваша победа является выбором всего казахстанского народа, который проголосовал за экономическое благополучие и общественно-политическую стабильность.

Вы создали условия для развития казахстанского автопрома. По Вашим поручениям в Казахстане созданы заводы, осуществляется сборка и выпуск отечественных автомобилей. Вы открыли новые рабочие места для тысяч наших граждан. За каж­дым трудоустроенным казахстанцем стоят его семья и близкие, которым Вы также обеспечили материальное благополучие.

В неспокойные для нашей экономики времена Вы поддерживаете казахстанских производителей, и в первую очередь казахстанский автопром.

Автопроизводители вместе с миллионами казахстанцев отдали свои голоса за Вашу кандидатуру.

Мы связываем успешное развитие нашей страны только с Вами. Мы полностью поддерживаем Ваш мудрый политический курс. Мы выражаем готовность доказать свою поддержку реальными делами и под Вашим руководством внести свой вклад в реализацию Стратегии «Казахстан-2050».

Ассоциация «Казавтобизнес»



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От всей души поздравляем Вас с блистательной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

Граждане Казахстана вновь продемонстрировали колоссальную веру в Вас и в очередной раз показали сплоченность вокруг своего Лидера, который ведет страну только вперед! Казахстанцы доверяют Вам свои судьбы, потому что под Вашим руководством наша страна достигла небывалых успехов.

Благополучие казахстанцев выросло в разы, мы живем в счастливой и мирной стране, которая входит в пятидесятку самых развитых в мире. По предложенной Вами программе индустриализации созданы сотни тысяч рабочих мест, государством оказывается большая поддержка развитию малого и среднего бизнеса.

Постоянно повышается конкурентоспособность казахстанских товаров и услуг. Казахстанцы сегодня все больше выбирают отечественную продукцию, разнообразную, доступную, высокого качества.

Нурсултан Абишевич, все Ваши инициативы верны и своевременны, они находят горячую поддержку в сердцах казахстанцев, поскольку их основная цель – рост благосостояния народа, укрепление целостности страны.

Национальная лига потребителей



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Республиканский штаб молодежных трудовых организаций «Жасыл ел» искренне поздравляет Вас с грандиозной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

Казахстанцы с большим во­одушевлением отдали свои голоса за Вас, потому что выбрали путь процветания для своей страны!

Ваш политический курс активно поддерживается студенчеством и рабочей молодежью, потому что государством созданы все условия для нашей самореализации. Ваша мудрая политика сегодня дает нам главное – уверенность в завтрашнем дне.

В Казахстане успешно работают программы по трудоустройству, жилищному обеспечению, развитию молодежного предпринимательства, есть все возможности для получения конкурентоспособного образования.

Мы горды тем, что своим трудом вносим большой вклад в процветание нашей страны! С любовью к Родине мы озеленяем и благоустраиваем наши родные города и поселки. Мы видим результаты своего труда и благодарность в глазах наших земляков.

Наш патриотизм основан на том, что Вы создали для нас благополучие и мир, согласие и успех. Мы живем в стране, где все делается для молодежи!

Мы искренне верим, что с Вами Казахстан достигнет самых ярких высот!

РШМТО «Жасыл ел»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Поздравляем Вас от лица всей творческой интеллигенции с убедительной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Эта победа всего Казахстана, народ которого сумел сохранить согласие и стабильность, добился благоденствия и успехов.

Благодаря динамично развивающейся экономике, мы вошли в число 50 развитых стран и поставили цель войти в число тридцати самых успешных государств мира. Жизнь казахстанцев стала лучше, и их благосостояние возросло. Все достижения независимого Казахстана связаны с Вами.

Вы проявляете неустанную заботу о созидательном духе представителей творческой среды. Мы заверяем, что сообщество писателей всегда будет оказывать Вам поддержку, вместе с нашим народом строить светлое будущее.

Теперь, когда ситуация в мире осложнилась, повести нашу страну к новым вершинам и превратить ее в Мәңгілік Ел под силу только выдающемуся Главе государства. В деле достижения великой цели наш народ возлагает надежды только на Вас. Ярким свидетельством этого является выбор, сделанный казахстанцами!

Республиканское общественное объединение «Союз писателей Казахстана»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Союз художников поздравляет Вас с блестящей и уверенной победой на выборах Президента Республики Казахстан!

Благодаря Вашей муд­рости и приверженности общечеловеческим идеалам Казахстан вот уже почти четверть века уверенно идет по пути прогресса и успешных преобразований. Ваша победа на выборах – это свидетельство доверия казахстанского народа, который сделал выбор в пользу своего достойного будущего.

Мы, как люди творчества, высоко оцениваем Ваше постоянное внимание к вопросам развития казахстанской культуры. Значительно увеличилось государственное финансирование данной сферы, открываются учебные заведения для подготовки специалистов в области искусства.

Сегодня перед деятелями искусства страны Вами поставлена большая и ответственная задача – вносить вклад в воспитание патриотического духа у подрастающего поколения.

Мы уверены, что под Вашим лидерством эти высокие цели будут достигнуты, а Казахстан продолжит путь динамичного развития.

Союз художников Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая объединяет более 200 отраслевых, региональных и республиканских бизнес-ассоциаций, искренне поздравляем Вас с уверенной победой на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Ваш триумф сегодня – это победа Ваших прогрессивных идей, Вашей мудрой политики, которые обеспечивают успех и единство Казахстана.

Вы обеспечили динамичный рост всех отраслей экономики и общественную стабильность в Казахстане. Благодаря Вашей взвешенной политике в республике создан привлекательный инвестиционный климат. Вы создали благоприятные правовые и экономические условия бизнесменам Казахстана для взаимодействия с зарубежными партнерами и выхода наших товаров на международный рынок.

На внеочередных выборах Президента Республики Казахстан бизнес-сообщество вместе со всем народом страны выбрал свое будущее вместе с Вами. Мы выбрали дальнейший уверенный экономический рост, благосостояние, мир и процветание казах­станского общества.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, Общенациональное движение «Казах­стан-2050», которое объединяет более 8 тысяч молодых казахстанцев, поздравляем Вас с убедительной победой на выборах Президента Казахстана.

Результаты выборов – это очевидное свидетельство того, что казахстанцы связывают свое будущее, будущее своих детей только с Вами – своим Лидером нации.

Миллионы граждан страны объединены сегодня масштабными целями развития государства, поставленными Вами в Стратегии «Казахстан-2050». Каждый пункт этого поистине исторического документа открывает большие возможности для каждого из нас.

Те результаты, которые мы имеем сегодня благодаря Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, признает все мировое сообщество. За годы независимости Казахстан стал сильным и успешным государством. Мы входим в число самых динамично развивающихся государств.

У нас сложилась устойчивая модель единства, толерантности, межэтнического и межконфессионального согласия. Казахстан – это ответственный и надежный партнер, пользующийся международным авторитетом. И потому во главе нашей страны можете стоять только Вы, уважаемый Нурсултан Абишевич.