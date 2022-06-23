Колонка обозревателей Мы убиваем их, они убивают нас 23 июня 2022 г. 1:25 Лаура Тусупбекова За последние пару месяцев поток информации, в котором рассказывается о случаях нападения бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом, заметно усилился. Собаки – поодиночке или в стаях – загрызают людей. Это страшно. Между тем ни разу не слышала, не читала, не видела, чтобы подобное происходило в Турции или, например, в Грузии. Собаки там что ли другие? Или, может, все-таки другие люди? Много раз видела в той же Турции огромных – с теленка размером – собак, мирно спящих на городских улицах, скамейках, в учреждениях, метро, автобусах (!). Ни одному человеку не приходит в голову обидеть псов – пнуть, ударить, прогнать. Напротив – в магазинах стоят миски с водой и кормом для них, прохожий обязательно поделится своим донером со встречной собакой, а то и погладит по холке. Не верите? Вбейте в Google два слова «Турция, собаки» или «Грузия, собаки» и сами увидите. Там таких видео и фото, снятых и выложенных туристами, тысячи. В одном из вирусных видео бродячий пес так хорошо подпевал грузинскому хору, что для него тут же нашелся хозяин. В ответ на такое отношение собаки (как странно!) не кусают людей, не нападают, не пытаются перегрызть им горло. Возможно, дело в законах. Во многих зрелых и ответственных обществах всех бездомных животных чипируют, ставят на учет и стерилизуют, чтобы они не размножались. И гуманно, милосердно к ним относятся. Как борются с размножением бездомных животных в Казахстане? Их убивают. Жестоко и нецивилизованно. Есть такая структура – ветсервис. На отлов и уничтожение бездомных животных каждый год региональные ветсервисы получают примерно от 60 до 150 миллионов тенге. Мы, налогоплательщики, оплачиваем убийство. За очень хорошие деньги. Что мешало эти средства направлять в помощь приютам на основе государственно-частного партнерства? Может быть, то, что реальные траты на отстрел животных сложно отследить? Ведь никто не будет считать трупы убитых собак, а значит, трудно посчитать реально освоенные деньги… Недавно принят закон об ответственном обращении с животными. Пока сказать, как его нормы будут работать на практике, сложно. Между тем весь гуманный мир давно признал, что уничтожение бездомных животных не способствует уменьшению их количества. Срабатывает какой-то пассионарный (уж извините, что применяю такое веское слово в отношении животных) механизм – и они начинают плодиться сильнее. И мы продолжаем их убивать еще больше. Мы продолжаем их обижать еще сильнее. А они убивают нас… Но собаки убийцами становятся не потому, что они такие агрессивные от природы. Если собака невоспитанная, то виноват в этом хозяин, и ответственность за то, что пес напал на человека, должен нести он. Если бродячие собаки сбиваются в стаю, то нести ответственность должны местные исполнительные органы, не обеспечивающие контроль за владельцами, своевременный отлов с последующей стерилизацией собак. А еще есть, так сказать, национальные особенности в отношении собак. Не раз приходилось слышать, что собакам почему-то не место в обществе людей. Мол, издревле так считалось. Только вот собака казахской породы тазы входила в так называемую «Жеті қазына» («Семь богатств») казаха. Тазы разрешалось жить в юрте. Тазы не убивала людей. Потому что люди не убивали тазы. Как говорит руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo, юрист, член комитета Animal Law юридической палаты KazBar Лилия Сарсенова, важно вести воспитательную, образовательную и разъяснительную работу с населением с привлечением всех специалистов в области кинологии, фелинологии, ветеринарии и защиты животных. – Нужны уроки доброты в школах, на которых бы обучали детей с начальных классов гуманному отношению к животным. Дети должны понимать, что животные – живые существа, способные чувствовать и страдать. В школах должны быть живые уголки или станции юных натуралистов, чтобы дети могли на практике учиться ухаживать за животными и наблюдать их поведение, – отметила она. Ведь именно заложенные в детстве ценности формируют личность. Кто вырастет из детей, не умеющих сострадать, для которых чужая жизнь – пустяк? Страшно представить. Может быть, пора становиться добрее?