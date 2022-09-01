"Мы уже прошли точку невозврата" – Кульгинов о строительстве LRT в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, сколько средств и времени потребуется для завершения строительства LRT в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас нужно 577 млн долларов для достройки. Первый транш - 20 млрд тенге - уже выделен. До конца года ожидаем еще. Подрядчик тот же – китайский консорциум. Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли, и уже прошли точку невозврата», - сказал Алтай Кульгинов в кулуарах совместного заседания палат парламента.

Между тем, ссылаясь на предварительные расчеты, он заявил, что ежегодно на обслуживание LRT будет необходимо 4 млрд тенге.

«Стоимость проезда также будет субсидироваться, и будет чуть выше стоимости проезда в автобусе. Это - проект будущего, он не выгодный, но нам нужно разгружать дорожный трафик. Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить», - резюмировал Кульгинов.