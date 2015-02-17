Мы в команде Президента Свежий выпуск 788

Мы гордимся тем, что благодаря политике Елбасы наша страна демонстрирует всему миру приверженность принципам миролюбия, стабильности и согласия. Всего чуть более чем за два десятилетия ее международный авторитет вырос до таких высот, что отмечен всем мировым сообществом. Признана верной и успешной модель социально-экономического развития Казахстана. Сегодня ее именуют моделью Назарбаева.

Сейчас любому человеку ясно, что успешное движение вперед возможно только в спокойной стране. Не зря в народе крепко прижилась пословица: «Где лад, там и клад». Это особенно четко осознаешь в нашем приграничном евразийском краю.

В поселке Дарьинское еще в начале двухтысячных годов создавались самые первые сельские этнокультурные объединения. Помимо «Сябров» это русское «Сударушка», татарское «Марьям», украинское «Червона рута» и вокальная группа «Ак шагала». Считаем своим долгом передавать традиции добрососедства и толерантности молодому поколению. А еще я учу молодых дружить с книгой, которая учит думать, анализировать, отличать истинные ценности от чуждых нам идеалов.



Мария ГРИШИНА, ветеран труда, член этнокультурного общества «Сябры», поселок Дарьинское, Западно-Казахстанская область