Общество
Мы в полной готовности к зиме – КЧС МВД РК
Айнур Курамысова
В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК рассказали о готовности к предстоящему зимнему периоду, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наши спасатели готовы и к ранней зиме, и к сильным морозам. Закуплено и зимнее топливо, и форменное обмундирование и продукты питания. В этом году мы достаточно освежили средства связи, это спутниковая связь, коротковолновые радиостанции. Поэтому я думаю, проблем никаких не будет", – сказал председатель комитета Владимир Беккер.

По его словам, в полной готовности находится весь личный состав КЧС, а также необходимая спецтехника.

"К полной готовности приведена вся техника повышенной проходимости, это техника и на колесном ходу, и на гусеничном, и на пневмоходу, специальная техника. В боевую готовность введена также резервная техника. Личному составу выдано специальное зимнее обмундирование, средства связи", – уточнил Беккер.

Глава комитета также сообщил о запланированных в ноябре в Актюбинской области командно-штабных учениях, которые как раз и помогут проверить готовность спасателей к работе в зимних условиях.

"Более того, мы третий год подряд отрабатываем совместно с Казгидрометом, даже с Российской Федерацией на трансграничных автодорогах такие вопросы, как своевременное реагирование и закрытие дорог в случае сообщений о штормовом предупреждении. Вы знаете, что у нас возникают иногда проблемы с заторами, потому что дороги заметают, нет видимости, гололед. Мы разработали алгоритм работы с Россией, для того чтобы своевременно вводить ограничение движения", – добавил Беккер.

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