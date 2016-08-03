​Мы в вас верим

В советское время 26 представителей нашей страны удостоились звания мастеров спорта международного класса, но покорить вершину олимпийского ринга никому из казахстанцев не удавалось. Первый крупный успех на олимпиадах отечественные боксеры праздновали в 1980 году в Москве. Тогда Виктор Демьяненко и Серик Конакбаев стали серебряными призерами. Затем на ОИ-1984 в США советские спортсмены по политическим мотивам были вынуждены не принимать участия в играх. А на Олимпиаде в Сеуле-88 боксер из Костаная Александр Мирошниченко в престижной супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг) стал бронзовым призером.

Мечта поклонников казахстанского бокса о завоевании золотой медали и звании олимпийского чемпиона сбылась в 1996 году в американском городе Атланте. Василий Жиров, уроженец Балхаша, воспитанник заслуженного тренера Александра Апачинского, завоевал золотую медаль. Кроме того, ему был вручен самый почетный трофей в любительском боксе – Кубок Вэла Баркера – приз, который вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр с 1936 года по сегодня... С тех пор наши боксеры непременно выигрывали золотые медали на Олимпийских играх и еще дважды (в 2004 году Бахтияр Артаев и в 2012 году Серик Сапиев) получали признание в виде завоевания этого престижного Кубка.

В олимпийский Рио-де-Жанейро наша команда отправится в статусе одного из главных фаворитов. Примечательно, что впервые за всю историю выступления на главных стартах планеты наши бойцы будут представлены во всех весах. Подобного успеха национальная сборная РК по боксу добилась впервые. Ранее самый многочисленный состав у отечественной делегации выступал в Пекине-2008 в 10 из 11 весовых категорий, а также в Лондоне – 9 из 10.

Представители казахстанской школы бокса через три разных соревновательных направления АИБА – ПроБоксинг, Всемирную серию бокса и квалификационные турниры – взяли максимальное количество лицензий. Наши спортсмены будут защищать честь флага в каждой весовой категории. Потенциал ребят позволяет рассчитывать на борьбу за медали каждым из них. Особые надежды мы возлагаем на опытных Биржана Жакыпова (49 кг), Берика Абдрахманова (60 кг), Данияра Елеусинова (69 кг), Жанибека Алимханулы (75 кг), Адильбека Ниязымбетова (81 кг), Василия Левита (91 кг), Ивана Дычко (+91). Как можно дальше по турнирной сетке могут пройти и Олжас Саттыбаев (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Абылайхан Жусупов (64 кг), а также представительницы прекрасной половины – Жайна Шекербекова (51 кг) и Дарига Шакимова (75 кг).

За годы независимости мастера кожаной перчатки приучили казахстанцев к победам на олимпийском ринге и еще не возвращались с Олимпийских игр без золотых медалей. И на этот раз мы вправе рассчитывать на успешное выступление подопечных Мырзагали Айт­жанова на ринге в Рио. Это как раз тот самый случай, когда можно быть уверенными в силе и состоятельности казахстанцев, достойно выступающих под флагом родины на любых турнирах со своим участием.

В планах мужской сборной, которая в полном составе выступит в Рио-де-Жанейро, взять как можно больше медалей. Вся наша команда настроена на успешное выступление, и каждый боксер имеет потенциал, чтобы принести в копилку Казахстана медаль. В олимпийской сборной подобрался боеспособный коллектив, наряду с опытными ребятами есть талантливая молодежь, к коим в первую очередь относится Абылайхан Жусупов. Самый молодой член команды имеет огромный опыт ярких побед в юношеском и молодежном боксе. Жусупов является победителем чемпионата Азии и мира среди юношей, имеет звание чемпиона таких стартов, как Юношеская олимпиада, а также континентальных и мировых первенств среди молодежи. Страна по достоинству оценит, если в олимпийском Рио Абылайхан проявит морально-волевые качества и поднимется на пьедестал почета.

Уверены, что наши боксеры своими победами поддержат высокое реноме отечественного спорта и заставят мир как можно чаще слушать гимн Казахстана в Рио-де-Жанейро!