Мы верили в победу Елбасы!

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Нурсултан Назарбаев принял участие в процедуре голосования на выборах Президента Республики Казахстан. Избирательный бюллетень действующий Глава государства заполнил на избирательном участке № 81, находящемся в здании столичного Дворца школьников.
Нурсултан Назарбаев отметил, что около 9,5 млн. казахстанцев, имеющих право голоса, принимают участие в выборах на более 9 700 избирательных участках.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на транспарентность выборов, напомнил, что мониторинг всего электорального процесса и непосредственно голосования ведут порядка 850 иностранных наблюдателей, представляющих почти 40 стран мира, а также международные организации. Аккредитовано около 170 представителей иностранных СМИ.
Президент также отметил, что для всех кандидатов были созданы равные условия, в рамках которых они могли знакомить население со своими программами.
– Считаю правильными мнения двух других кандидатов, связанные с сохранением традиций и самобытности нашего народа, а также решением экологических вопросов. Их предложения можно также включить в повестку дня и вместе работать над их реализацией, – сказал Глава государства.

Астана
В День выборов Президента в Астане выдалась чудесная весенняя погода. Поэтому многие горожане с раннего утра шли на голосование вместе с детьми.
Оказаться в числе первых избирателей хотелось многим. И дело тут вовсе не в возможности получить подарок или попасть в объективы телекамер, а прежде всего в желании с честью выполнить свой гражданский долг. В такой день все житейские дела и заботы можно отодвинуть в сторону, считает Маргарита Георгиевна Ядрышникова, которая принадлежит к поколению детей войны.
– Вы не представляете, в какое хорошее время мы живем! – сказала пожилая женщина.
Не смогут забыть этот солнечный апрельский день и молодожены Асылхан и Сания Рыспамбетовы (на снимке). На 99-й избирательный участок они пришли, получив официальный документ о регистрации брака. Их появление в Государственном академическом театре драмы им. М. Горького, где расположен 99-й участок, сделало атмосферу голосования еще более праздничной.

Алматы
Избирательные участки в ­Алматы, как и по всей стране, открылись в 7 утра. Отдать свой голос за одного из кандидатов на пост Президента страны пришел аким города Ахметжан Есимов.
– Сегодня исторический день для всех казахстанцев, – подчеркнул он.
На избирательном участке № 58 среди многих других горожан особо выделялась большая дружная семья Амангельды Рымкулова, который пришел голосовать вместе со своей супругой, детьми и многочисленными внуками.
– Нас переполняет чувство гордости за свою страну. Мы голосуем за будущее своих детей и внуков, – сказал А. Рымкулов.
Девятнадцатилетняя Вика Костинская впервые участвует в выборах Президента страны.
– Я очень люблю нашего Президента и поддерживаю политику, которую он проводит в нашей стране, поэтому я так рано пришла на избирательный участок, – заявила она.

Алматинская область
С раннего утра на всех избирательных участках Алматинской области избиратели спешили выполнить гражданский долг – выбрать Главу государства. К примеру, 20-летний талдыкорганец Жансерик Байденов впервые в жизни принял участие в столь значимом для всей страны событии. А вот старейшая жительница Жетысу, 114-летняя труженица тыла Аятхан Есимбекова из Кербулакского района, имеет богатый опыт участия в электоральных процессах. Долгожительница отдала голос, как она выразилась, за счастливое будущее потомков.
В Семиречье, где проживают представители около ста нацио­нальностей, особую активность на выборах продемонстрировали члены этнокультурных центров. Так, на одном из участков села Отенай близ Талдыкоргана мы встретили заместителя председателя областного общества «Вайнах» Асет Ибрагимову. По ее словам, местные чеченцы и ингуши считают Казахстан своей Родиной и им небезразлична дальнейшая судьба Отчизны.

Акмолинская область
Еще в половине седьмого утра у дверей избирательного участка № 16, что расположился в ДК «Истоки», собралось весьма внушительное число избирателей, терпеливо ожидающих начала голосования.
Проведение выборов Президента Республики Казахстан стало праздничным событием и для всех жителей села Заречного. На момент открытия участка для голосования пришли более 30 избирателей, среди которых были люди разных возрастов и национальностей. В их числе – одна из старейших жителей – работник тыла Любовь Грошева.
– Сейчас мы живем в прекрасном государстве, где созданы все условия для жизни всех наших граждан, сказала она. – Главное – не лениться. Мирное небо – вот главное достояние независимости нашей страны.

Актюбинская область
У избирательного участка № 120, который расположился в здании средней школы № 56 12-го микрорайона города Актобе, даже выросла очередь из более двух десятков человек. Одним из первых в урну бросил бюллетень для голосования пенсионер Абдысамат Калаганов. Улыбается, говорит, что специально встал рано, чтобы сделать свой выбор. Причем пришел на участок не один, а с семьей: супругой Райхан, сыном Талгатом и снохой Лаурой.
А на участке № 52 свой голос сумела отдать даже 100-летняя Аксау Баймуханова. Стоит отметить, что в период выборов по области были аккредитованы два долгосрочных представителя из США и Финляндии. Прибыли и краткосрочные международные наблюдатели миссии ОБСЕ. Все они отметили высокий уровень организации, прозрачность и открытость выборной кампании.

Восточно-Казахстанская область
Избиратели региона продемонстрировали высокую активность на выборах Президента Казахстана. Особенно отличились жители районов, где уже к двум часам дня дружно проголосовали 98%.
Рано утром поспешили в родную школу ее недавние выпускники, впервые принимавшие участие в президентских выборах, – Аида Ильясова, Карим Сеилкумаров, Федор Жижин, Алишер Абенов и другие молодые ребята. Также в Усть-Каменогорске организованно проголосовали долгожители, достигшие столетнего возраста, молодые мамы в роддоме, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, представители трудовых династий.
С раннего утра странички социальных сетей семейчан самого разного возраста наполнились селфи на фоне прозрачных урн или вывесок избирательных участков. Участники электорального процесса азартно делились временем своего выхода из дома, подробностями увиденного и услышанного.

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